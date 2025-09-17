Como o Copom, em "conclave", fica sabendo da redução do juro nos EUA

A atual composição do Copom: Izabela Moreira Correa (Integridade Pública), Gabriel Galípolo (presidente), Gilneu Vivan (Regulação), Rodrigo Alves Teixeira (Administração), Diogo Guillen (Política Econômica), Ailton Aquino dos Santos (Fiscalização), Paulo Gomes (Sistema Financeiro), Paulo Picchetti (Assuntos Internacionais), Nilton David (Política Monetária). Raphael Ribeiro / Divulgação

Mesmo que seja mais do que esperada, a decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) de cortar sua taxa básica em 0,25 ponto percentual tem de ser comunicada aos integrantes do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC). Detalhe: as reuniões, lá e aqui, têm liturgia similar ao conclave, o encontro de cardeais que escolhe o Papa.

Nas reuniões do Copom e de seu similar americano, o Fomc, as portas da sala ficam fechadas e ninguém tem autorização para entrar. Os integrantes dos colegiados precisam deixar o celular do lado de fora, portanto não há notificações pulando na tela. A forma oficial de comunicar novidades relevantes para a decisão é em um papel passado por debaixo da porta.

Embora tenha confirmado a expectativa e já estivesse nos cenários que os integrantes do Copom analisam, a oficialização da decisão do Fed tem peso. A consequência mais imediata é a possibilidade de fazer a cotação do dólar descer a níveis inimagináveis até o início deste ano, antes da posse de Donald Trump e depois do desastrado pacote de corte de gastos do governo Lula.

A decisão do Fed de cortar sua taxa de referência para o intervalo de 4% a 4,25% não só reforça as expectativas, como veio acompanhada de sinais de que podem ocorrer novas reduções. A bolsa, que já tinha alta forte antes da decisão, sobe mais 1,1%, para o nível de 145 mil pontos, testando novo recorde nominal.

O dólar, que tinha leve alta depois de baixar ao patamar de R$ 5,20 na véspera, voltou a recuar. A decisão do BC dos EUA só não foi unânime porque o primeiro diretor indicado por Donald Trump, Stephen Miran, votou por um corte de 0,5 ponto percentual – como também se esperava.

É preciso relativizar a expectativa de queda ainda muito acentuada no dólar porque, como se sabe, há poucas variáveis tão sensíveis quanto o câmbio. A taxa de juro nos Estados Unidos é a mãe de todos os fatores que impactam a cotação no Brasil e no mundo. Mas existem outros, tanto internacionais quanto nacionais, como se viu em dezembro de 2024.