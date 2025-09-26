Como novo tarifaço de Trump contra móveis afeta a indústria gaúcha

Setor moveleiro tem polo importante na serra gaúcha. Renan Mattos / Agencia RBS

Anunciada na noite de quinta-feira (25) por Donald Trump, nova rodada de tarifas contra móveis trouxe incerteza ao setor, que tem polo importante no Rio Grande do Sul. Armários de cozinha e móveis de banheiro serão sobretaxados em 50%, enquanto móveis estofados, em 30%, a partir da próxima quarta-feira (1º).

Segundo a diretora-executiva da Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel), a gaúcha Cândida Cerveira, os três tipos de móveis correspondem a cerca de 25% do que os segmentos nacional e estadual exportam aos EUA. Também são produtos de alto valor agregado, o que reforça a preocupação.

Ainda não houve publicação oficial da Casa Branca, mas a expectativa é de que as taxas sejam enquadradas na seção 232 do Ato de Expansão do Comércio de 1962 — ou seja, devem ser reconhecidas como medida de segurança nacional e não somatória ao tarifaço de 50% contra produtos brasileiros. Significa que armários de cozinha e móveis de banheiro não devem pagar tarifas de 100%, por exemplo.

Também retira pressão do anúncio de Trump o fato de a nova rodada de taxação ter previsão de ser imposta contra todos os países, e não só contra o Brasil, avalia Cândida:

— Dá uma nivelada mundial. Todos os países exportadores de móveis aos Estados Unidos terão a mesma tarifa. Não digo que seja uma medida boa, mas nos mantém em patamar de competitividade.

Móveis de madeira, que compõem a maior parte do que é exportado pelo setor nacional ao mercado americano, ficaram de fora da lista de exceções do tarifaço contra produtos brasileiros, aplicado a partir de agosto. Foram incluídos móveis de metal e de plástico, que representam pouco do enviado para lá.

Além de armários de cozinha, móveis de banheiro e móveis estofados, os Estados Unidos vão aplicar, a partir de quarta-feira, taxas de 100% sobre medicamentos de marca importados e 25% sobre caminhões pesados.

*Colaborou João Pedro Cecchini