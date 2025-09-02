Como esperado, PIB desacelera e confirma efeito do juro na atividade

Consumo das famílias ainda cresceu 0,5%, mas moderou alta. Adobe Stock / Divulgação

Outra vez, não houve grande surpresa com o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre. A desaceleração veio conforme se previa, ainda que pouco acima da média das expectativas. O crescimento resumido a 0,4% de abril a junho ante período anterior de três meses foi sustentado por serviços (0,6%) e indústria (0,5%, por efeito da parta extrativa) enquanto agropecuária (-0,1%) se estabilizou. A projeção dominante era de alta de 0,3%.

Também se confirmou a esperada queda no único indicador do PIB que não reflete o que já passou, mas permite algum sinal de futuro. O investimento medido pela Formação Bruta de Capital Fixo (compras de máquinas e equipamentos e construção civil) caiu 2,2% ante o trimestre anterior, mas ficou 4,1% acima de igual período de 2024.

O IBGE ainda revisou o dado do primeiro trimestre, de crescimento de 1,4% para 1,3%. Não fosse isso, o tamanho da desaceleração seria de exato 1 ponto percentual. O consumo das famílias, por exemplo, ainda avançou 0,5%, mas havia crescido 1% no primeiro trimestre. São moderações significativas, que devem confirmar crescimento anual por volta de 2%.

O resultado é consequência do juro alto, cujo objetivo é esse mesmo: desacelerar a atividade para permitir a redução da inflação. Outro fator que contribui para desacelerar o PIB é o tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A alíquota foi de 10% de 5 de abril a 6 de agosto, quando passou a ser de 50%, já fora do período em que os dados foram coletados.

No segundo trimestre, houve aumento de 0,7% nas exportações brasileiras. O dado pode ter sido influenciado pela antecipação de embarques para fugir do patamar mais elevado. E como havia antecipado a Associação Brasileira de Comércio Exterior (AEB), as importações já recuaram 2,9%, depois de crescer 5,5% no trimestre anterior (sempre em relação ao período anterior de três meses).

Há duas semanas, o Relatório Focus do Banco Central (BC), que coleta as projeções de uma centena de economistas, trouxe pela primeira vez desde janeiro expectativa de inflação abaixo de 5% para este ano. É um sinal que o choque de juro iniciado em dezembro passado começou, de fato, a produzir efeitos. Assim, embute perspectiva de início de cortes entre o final deste ano – com menor probabilidade – e o início do próximo.

