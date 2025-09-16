Com 10% do mercado de Capão da Canoa, imobiliária quer crescer com franquias

Novo Lar tem sede em Capão da Canoa, no litoral gaúcho. Novo Lar / Divulgação

Doze anos depois de nascer no Litoral Norte, a imobiliária Novo Lar prepara expansão com modelo de franquias. A empresa responde por cerca de 10% do volume total de vendas de imóveis em Capão da Canoa, com Valor Geral de Vendas (VGV) de cerca de 170 milhões em 2024.

Para alcançar 10 franquias ainda neste ano, a estratégia de expansão começa por cidades como Pelotas, Santa Maria e municípios da serra gaúcha. Unidades também já estão em negociação em Porto Alegre. A previsão é chegar a Santa Catarina no próximo ano.

À frente do projeto está o CEO de franquias e expansão da Novo Lar, Antônio Azmus, que tem passagens por empresas conhecidas no setor, como Auxiliadora Predial e Crédito Real. O fundador da imobiliária, Dionatan Raupp, também vai participar.

A Novo Lar atua só no mercado de compra e venda de imóveis, ao contrário de outras redes que também fazem locação e administração de condomínios.

*Colaborou João Pedro Cecchini