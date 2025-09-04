Marta Sfredo

Marta Sfredo

Da gaveta à urgência
Com tentativa de demitir diretores do BC, Congresso abraça perfil de república bananeira

Proposta de urgência para projeto de 2021 seria polêmica em qualquer circunstância e piora com suspeita de pressão para aprovar compra do Master, rejeitada na noite de quarta-feira 

