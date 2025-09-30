Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Crise cambial
Análise

Com dólar e risco em alta outra vez, Argentina tenta antecipar ajuda de Trump

Promessa de ajuda baixou tensão, mas como desembolso só deve ocorrer depois da eleição de 26 de outubro, há dúvida sobre capacidade de manter sistema de bandas até lá 

