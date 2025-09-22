Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Crise cambial
Análise

Com dólar e risco em 1,5 mil (pesos e pontos), Argentina busca socorro de Trump

Em tentativa de acelerar entrada de dólares, governo Milei anuncia alívio tributário sobre exportações agrícolas e confia em ajuda americana

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS