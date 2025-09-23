Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Com aceno de Trump a Lula, dólar cai ao nível de R$ 5,20 e bolsa tem novo recorde 

Outras moedas tiveram perdas em relação ao dólar ou ficaram no zero a zero, evidenciando o efeito do aceno do presidente americano ao brasileiro

Marta Sfredo

