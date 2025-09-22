Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Responsabilização
Notícia

Caso contra camelôs do tarifaço se sustenta só com provas produzidas pelos denunciados

Desde 9 de julho, dupla que atua nos EUA escreveu notas e deu entrevistas explicitando a tentativa de condicionar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS