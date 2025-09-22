Caso contra camelôs do tarifaço se sustenta só com provas produzidas pelos denunciados

Camelôs do tarifaço venderam argumentos para prejudicar o país. X @BolsonaroSP / Reprodução

Desde o dia zero do tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos contra o Brasil, a dupla de "exilados" formada pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e pelo apresentador Paulo Figueiredo reivindicou digitais na decisão que prejudica o Brasil. Desde 9 de julho, escreveram notas e deram entrevistas explicitando a tentativa de condicionar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pode basear todo o caso nas provas produzidas pelos ainda "suspeitos". A produção foi tão abundante que a transformação em réus é apenas questão de tempo.

A coluna relembra um trecho só para refrescar a memória: "Empresas brasileiras que desejarem acessar o maior mercado consumidor do planeta estarão sujeitas ao que se pode chamar de 'Tarifa-Moraes". Os camelôs do tarifaço insistiram até que seu argumentos fossem comprados por assessores de um governo que não estão nos cargos por competência técnica, mas por fidelidade cega a Donald Trump.

O tarifaço já reduziu as exportações do Brasil – e do Rio Grande do Sul – aos Estados Unidos, provocou perda de empregos mas não foi capaz de alterar o resultado do julgamento que era esperado ainda antes da punição econômica baseada em um tema político.

E depois de passar mais de dois meses reivindicando a inspiração da maior alíquota sobre importações cobrada no planeta – equivalente só à da Índia –, agora os camelôs do tarifaço fazem de conta que estão surpresos por serem responsabilizados. Dizem que a denúncia é "fajuta" (o famoso argumento irretorquível, por ser impossível de responder) e representa "perseguição política".