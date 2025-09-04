Bolsa se anima, mesmo com queda de 9% do BRB, dólar marca passo

Leandro Martins / Divulgação

Novos dados do mercado que trabalho que sinalizam desaceleração nos Estados Unidos favoreceram a bolsa de valores no Brasil. A alta de 0,81%, para 140.993 pontos, levou o Ibovespa para perto do patamar da máxima histórica alcançada na semana passada.

Em agosto, houve geração de apenas 54 mil vagas no setor privado americano, muito abaixo da previsão de 75 mil, o que reforça a expectativa de corte de juro ainda neste mês pelo Federal Reserve (Fed).

A ação que destoou do otimismo na bolsa foi a do BRB, o banco do Distrito Federal que havia feito acordo para compra de parte do Master. Com a rejeição da operação por parte do Banco Central, como tentativa de esvaziar a pressão do Congresso que ameaça demitir diretores da instituição a seu arbítrio, os papéis chegaram a despencar 17% durante o dia, mas moderaram a perda e fecharam com queda de 9,6%.

Mas se houve entusiasmo na bolsa, o mercado de câmbio marcou passo, em parte por já ter precificado parte da expectativa de corte de juro. O dólar fechou com oscilação de 0,1% para baixo, em R$ 5,447.

Leia mais na coluna de Marta Sfredo