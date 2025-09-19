Bolsa fecha com novo recorde, perto de 146 mil pontos, mas dólar estaciona

Dólar encerra semana em R$ 5,32. Carlos Severo / Fotos Públicas

A semana havia começado com certa euforia no mercado financeiro e encerrou ainda com uma dose de otimismo: o principal índice da bolsa brasileira (B3), o Ibovespa, renovou seu recorde, a 145.865 pontos, resultado de alta de 0,25%.

O dólar se manteve estacionado: fechou em oscilação positiva de 0,03%, para R$ 5,32. Na máxima da sessão, o Ibovespa chegou a 146.398, patamar inédito intradiário.

Em sessão com agenda esvaziada de direcionadores nos mercados externo e doméstico, a moeda americana recuperou parte da força perdida antes do corte de juro nos Estados Unidos. Em tese, o diferencial dos juros brasileiro e americano tem potencial de favorecer o real.

O movimento de recuperação também foi observado na bolsa, conforme operadores. O Ibovespa havia parado para pensar e caído na quinta-feira depois de vários recordes.

*Colaborou João Pedro Cecchini