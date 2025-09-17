Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Reações mistas
Notícia

Bolsa fecha acima de 145 mil pontos pela primeira vez, e dólar estaciona após corte de juro nos EUA

Moeda americana segue perto da mínima em 15 meses, e Ibovespa encerra sessão um pouco mais distante da máxima intradiária, de 146.330 pontos

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS