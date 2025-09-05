Bolsa bate novo recorde animada por movimentos no país de Trump

GUSTAVO SCATENA / B3

Pelo segundo dia seguido, o mercado financeiro no Brasil se animou com movimentos do país de Donald Trump. Na véspera, um dado parcial do mercado que trabalho já havia sinalizado desaceleração, com o mesmo efeito, porém mais moderado.

Nesta sexta-feira (5), foi dia de "payroll", a estatística mais completa do setor, que confirmou a tendência e, portanto, elevou a possibilidade de corte no juro americano no dia 17. O dólar caiu 0,64%, para R$ 5,412. O Ibovespa subiu mais de 1% e fechou acima dos 142 mil pontos pela primeira vez na história. O recorde anterior havia sido registrado em 29 de agosto, com 141.568 pontos.

O relatório de emprego chamado de "payroll" (em português, seria "folha de pagamento") mostrou a criação de 22 mil vagas de trabalho não agrícolas em agosto. Foi o equivalente a menos de um terço da expectativa, que era de 75 mil novos postos de trabalho.

Para lembrar, no mês passado, o relatório feito pelo Departamento do Trabalho (Bureau of Labor Statistics, BLS) mostrou realidade semelhante, ainda que com menor diferença entre expectativa e realidade. A reação de Trump foi demitir a diretora de estatística do BLS, Erika McEntarfer, a quem acusou de manipular os relatórios mensais de emprego para "fins políticos". Pelo jeito, vai precisar trocar o ocupante do cargo todos os meses.

