Bolsa renova recorde, mas dólar sobe com cautela sobre juro nos EUA

Dólar fechou em alta de 0,9%, para R$ 5,327. Júlio Cordeiro / Agencia RBS

Em sessão com menor quantidade de negócios, o dólar fechou com forte alta de 0,9%, para R$ 5,327, nesta quarta-feira (24). O principal índice da bolsa brasileira (B3), o Ibovespa, por outro lado, renovou seu recorde, a 146.491 pontos, resultado de levíssima oscilação positiva de 0,05%.

Nesta quarta-feira, no entanto, com poucos indicadores econômicos, agentes financeiros voltaram as suas atenções a um tema da véspera, quando o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, afirmou que não é garantida uma redução no juro americano no próximo encontro, marcado para o final de outubro.

O Fed reduziu o juro dos EUA na semana passada pela primeira vez em nove meses. As projeções da própria instituição sinalizaram mais dois cortes até o fim do ano, mas agora os dirigentes parecem estar mais divididos.

Um juro americano menor tem potencial de valorizar o real frente ao dólar, com a esperada migração de investidores para mercados com taxas maiores.

*Colaborou João Pedro Cecchini