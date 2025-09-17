BC não dá qualquer sinal de que corte no juro pode vir ainda neste ano

A atual composição do Copom: Izabela Moreira Correa (Integridade Pública), Gabriel Galípolo (presidente), Gilneu Vivan (Regulação), Rodrigo Alves Teixeira (Administração), Diogo Guillen (Política Econômica), Ailton Aquino dos Santos (Fiscalização), Paulo Gomes (Sistema Financeiro), Paulo Picchetti (Assuntos Internacionais), Nilton David (Política Monetária). Raphael Ribeiro / Divulgação

Como a decisão de manter o juro básico em 15% ao ano era amplamente esperada, todas as expectativas do mercado se focavam no comunicado publicado logo depois da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). No dia em que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) enfim cortou a taxa de referência americana, seu equivalente nacional não aliviou nem a taxa, nem o tom.

O comunicado manteve o trecho em que afirma ver necessidade de manter a "política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado". E não fez sequer a concessão mais esperada, de eliminar a ameaça de novas altas:

"O Comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado."

O conjunto da obra não dá qualquer sinal de que há chance de corte no juro ainda neste ano. Essa não é uma aposta dominante no mercado, mas vários economistas respeitáveis consideravam possível, ao menos até esta quarta-feira (17).

Entre os motivos da cautela, o Copom listou o problema fiscal, que segue incomodando, e o tarifaço de 50% imposto por Donald Trump ao Brasil, que marcou a reunião anterior:

"O Comitê segue acompanhando os anúncios referentes à imposição de tarifas comerciais pelos EUA ao Brasil, e como os desenvolvimentos da política fiscal doméstica impactam a política monetária e os ativos financeiros, reforçando a postura de cautela em cenário de maior incerteza."