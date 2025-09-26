Azul e Gol desistem de operação conjunta: como ficam as passagens da parceria

Crise na aviação nascida na pandemia ainda não foi vencida. Gabriel Haesbaert / Especial

Como já havia sido sinalizado pelo pedido de recuperação judicial da Azul nos EUA, o projeto de combinar as operações com a Gol no Brasil foi oficialmente encerrado. A desistência foi comunicada (veja a íntegra das notas no final deste texto) pelas duas companhias envolvidas na noite de quinta-feira (25).

O acordo assinado em janeiro deste ano foi anulado, que já estava sendo aplicado no que diz respeito ao uso comum de passagens (codeshare), mas as duas companhias se comprometem a honrar os bilhetes comprados no sistema de parceria.

No atacado, o fim do projeto afasta a hipótese de criação da maior companhia aérea do país. Conforme dados da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac) do mês passado, a Latam tem a liderança do mercado, com 41,1% do total, seguida por Gol, com 30,1% e Azul, com 28,4%.

Mas também se desfaz a preocupação com efeitos sobre a concorrência de uma concentração tão grande quando a representada pela eventual futura união das empresas, que representaria cerca de 60% dos voos nacionais e 65% dos que partem ou chegam no aeroporto Salgado Filho.

As notas oficiais

Da Azul

São Paulo, 25 de setembro de 2025 – A Azul S.A., em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 15 de janeiro de 2025, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral o encerramento das discussões comerciais com a controladora da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (" Gol "), Abra Group Limited (" Abra ") (Azul e Abra sendo referidas coletivamente como as " Partes "), as quais foram formalizadas no Memorando de Entendimentos Não Vinculante (" MoU ")") celebrado em 15 de janeiro de 2025, delineando os termos e condições de uma potencial combinação de negócios entre a Azul e a Gol.

Adicionalmente, a Azul também anuncia a rescisão do acordo de cooperação comercial (codeshare) divulgado em 23 de maio de 2024, conforme Comunicado ao Mercado divulgado na mesma data. Nesse contexto, a Azul esclarece que honrará todos os bilhetes emitidos no âmbito do acordo de cooperação comercial (codeshare).

Por fim, a Azul reafirma seu compromisso com o processo de fortalecimento de sua estrutura de capital e informa que manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre quaisquer desdobramentos relevantes relacionados ao encerramento das discussões comerciais referentes à potencial combinação de negócios, bem como ao término do acordo de cooperação comercial (codeshare) mencionado acima.

Da Gol

São Paulo, 25 de setembro de 2025 – A GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL54) (“GOL” ou “Companhia”), uma das principais companhias aéreas do Brasil, em atendimento ao artigo 157, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/1976 e à Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 44/2021, em referência aos termos do Fato Relevante publicado pela Companhia em 15 de janeiro de 2025, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Companhia recebeu comunicação da Abra Group Limited ("Abra"), controladora indireta da GOL, informando que a Abra apresentou comunicado à Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. (“Azul”) encerrando as discussões com relação à possível combinação de negócios que estava sendo negociada entre Azul e Abra, envolvendo a Azul ou suas subsidiárias ou afiliadas e a Abra ou suas subsidiárias ou afiliadas, nos seguintes termos (replica a nota da Azul).







