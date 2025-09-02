Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Golpes sucessivos
Ataque hacker atinge banco gaúcho e desvia R$ 4,9 milhões

Empresa informa que clientes não foram afetados

