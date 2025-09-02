Ataque hacker atinge banco gaúcho e desvia R$ 4,9 milhões

Sede do Monbank fica em Porto Alegre. MonBank / Divulgação

Poucos dias depois de um ataque hacker atingir a Sinqia, empresa que conecta bancos ao sistema Pix, e desviar R$ 710 milhões, o banco gaúcho Monbank identifica movimentações suspeitas, nesta terça-feira (2), em seu ambiente digital que envolvem R$ 4,9 milhões.

A empresa informa à coluna que clientes não foram afetados e que não há sinais de que dados pessoais tenham sido comprometidos. O incidente teve origem na própria conta de reserva institucional do Monbank.

Ainda no início desta tarde, R$ 4,7 milhões foram recuperados. Os R$ 200 mil restantes estão sendo rastreados e bloqueados com o apoio das instituições financeiras que receberam os valores, diz o Monbank.

Foram detectadas tentativas de invasão envolvendo os sistemas STR (usado para transferências bancárias, como TEDs) e Pix.

O Monbank afirma ter adotado "todas as medidas corretivas e de segurança cabíveis", "conforme preconizado pelos órgãos reguladores, como o Banco Central (BC)". Os ambientes SPI e SPB (Pix e TED) foram suspensos.

Quando as investigações foram concluídas e houver garantia de estabilidade, o banco retomará suas operações.

*Colaborou João Pedro Cecchini

