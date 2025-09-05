Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Depois dos golpes
BC aperta medidas de segurança depois de três ataques, um dos quais a um banco gaúcho 

Principal aperto foi no limite de operações com TED e Pix a R$ 15 mil em instituições de pagamento não autorizadas ou que acessam o sistema por prestadores de serviços de tecnogia

