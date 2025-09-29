Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Em dificuldades
Após sinal de reestruturação da dívida, agências reduzem nota de crédito da Braskem

Companhia anunciou busca "alternativas econômico-financeiras para otimizar a sua estrutura de capital" e ações despencaram quase 15% 

