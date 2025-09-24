Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Enfim, o papel adequado
Análise

Após sepultar PEC contra o interesse público, Congresso precisa voltar a atender aos eleitores

Senado tem dupla façanha ao corrigir erro e  provocar aceleração da apreciação da isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil na Câmara

