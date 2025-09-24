Após sepultar PEC contra o interesse público, Congresso precisa voltar a atender aos eleitores

Senado teve dia de correção de rota perdida na Câmara. Carlos Moura / Agência Senado/Divulgação

Foi preciso que multidões saíssem às ruas para tornar claro para parte dos parlamentares o que já horrorizava o interesse público. Empurrada pela mobilização popular, a PEC da Blindagem nascida na Câmara foi sepultada nesta quarta-feira (24) no Senado. O regimento da Casa prevê que, em caso de rejeição por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a proposta é arquivada. Em bom português, vai para o lixo.

Tirar de cenário a ameaça de transformar o Congresso Nacional em abrigo do crime organizado virou prioridade. Agora, é preciso que o Legislativo retome seu papel: cuidar dos interesses dos eleitores. E até parece haver avanços, só que embora o interesse público esteja contemplado desta vez, só andou por motivação política.

Foi aprovado em outra comissão do Senado, a de Assuntos Econômicos (CAE), um relatório alternativo ao projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês. O responsável é Renan Calheiros (MDB-AL), adversário do reponsável por relatar o mesmo projeto na Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Mas se o atropelo foi provocado pela disputa política regional, talvez só desta vez tenha atuado no sentido correto, o de atender ao interesse do eleitor. O projeto não é uma unanimidade entre economistas, por criar risco de perda de receita sem certeza de compensação, mas interessa à sociedade debater esse assunto.

Sob risco de dupla vergonha, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que, agora, a isenção do Imposto de Renda (IR) será votada em plenário na próxima semana. A coluna foi obrigada a rir de uma piada sobre o tema do senador Esperidião Amin (PP-SC):

— Está mais do que comprovado que uma mosquinha é capaz de tirar um boi gigantesco do mato.