Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Transição energética
Notícia

Alvo de investimentos no RS, biometano já substitui gás natural em ao menos uma gigante: a Tramontina 

Empresa é pioneira entre grandes empresas gaúchas e permite reduzir as emissões de carbono em 310 toneladas ao mês sem perda de competitividade

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS