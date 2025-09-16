Alvo de investimentos no RS, biometano já substitui gás natural em ao menos uma gigante: a Tramontina 

Transporte até as fábricas também é feito por caminhões movidos a biometano. Ultragaz / Divulgação

Iniciativas como a da primeira planta de produção de biometano em um aterro sanitário no Estado não estão surgindo com base só em expectativas. Uma grande empresa do Estado, a Tramontina, lidera a adoção desse combustível renovável entre as grandes empresas. Assim, ajuda a formar no RS um mercado já estabelecido em outras regiões do Brasil.

No caso da empresa conhecida por seus talheres e panelas, o maior objetivo é reduzir as emissões de carbono em 310 toneladas ao mês com a substituição do gás natural por biometano em duas de suas unidades industriais no Estado. Essa nova matriz energética foi reforçada pelo aporte de R$ 100 milhões da distribuidora Ultragaz e, agora, com a entrada em operação do projeto do grupo Solví com a Arpoador Energia.

O fornecimento do combustível renovável e a adaptação da infraestrutura para Tramontina são feitos pela Ultragaz, que tem capacidade de gerar 66 mil metros cúbicos de gás ao dia.

— A adoção do biometano é uma forma concreta de enfrentar a mudança climática sem abrir mão da competitividade. É possível reduzir a pegada de carbono, manter a eficiência operacional e incentivar outras empresas a seguir pelo mesmo caminho — afirma o diretor corporativo da Tramontina, Giovane Capitani.

O transporte até as fábricas da também é feito por caminhões movidos a biometano, o que garante o processo completo abastecido por biocombustível. A empresa tem produção em nove unidades fabris, das quais seis ficam no Rio Grande do Sul.

É um avanço na transição energética. O biometano é um gás produzido a partir da decomposição de material orgânico, como lixo urbano e dejetos agrícolas. Tem total identidade com a vocação do Estado e o interesse de grandes empresas como a Tramontina garante mercado para essa iniciativa que combina reaproveitamento de resíduos e redução de emissões.

Na visão da Tramontina, a redução das emissões de carbono nas cadeias produtivas, antes considerada um conceito de longo prazo, agora é tratada como exigência prática para a competitividade. Em um cenário de consumidores mais atentos, regulação mais rigorosa e exigência crescente por parte do mercado internacional, ações concretas de redução de emissões ganham novo peso — e colocam o país sob os holofotes como referência em soluções sustentáveis.

*Colaborou João Pedro Cecchini