Agora, futuro do Pix e novas sanções dos EUA dependem do rebuttal; entenda

Investigação é uma das investidas do governo Trump após cerco comercial sinalizado ao Brasil. Christopher Furlong / POOL/AFP

Depois da audiência pública realizada na quarta-feira (3) no Representante de Comércio dos EUA (USTR na sigla em inglês), eventuais novas sanções contra o Brasil por parte dos Estados Unidos e até o futuro do Pix — uma das "queixas"— dependem do "rebuttal". Como? O termo técnico do processo significa refutação, réplica. Na prática, será a resposta americana aos argumentos apresentados por representantes do setor privado brasileiro, que deve ser apresentada até a próxima quarta-feira (10).

Sim, é bom reforçar aos "patriotas" que agora sacodem bandeiras americanas: as maiores vítimas de Donald Trump são empresas e empregos, não o governo Lula. O mais conhecido "advogado" dos interesses nacionais no USTR foi Roberto Azevêdo, ex-secretário-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), que conhece como poucos os meandros das regras do comércio internacional.

Foi contratado como consultor pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). Então, caso o processo siga de fato essa normas, pode abrir uma negociação com lógica e racionalidade para resgatar a relação bilateral sequestrada por "patriotas".

— Há espaço para chegarmos a um entendimento que baixe as tarifas em determinado momento. Tudo vai depender de como essas conversas vão evoluir, das barganhas que possam aparecer. Há muita coisa que pode ser colocada sobre a mesa e levar a uma recalibragem do que foi feito até agora — disse Azevêdo depois da audiência.

Além da CNI, entidades empresariais setoriais também participaram da audiência, como de carnes (Abiec), couro (CICB), máquinas (Abimaq), alumínio (Abal), brinquedos (Abrinq), café (Cecafé) e madeira (Abimci).

— A noção de que o Brasil está agindo deliberadamente de forma a prejudicar os EUA é totalmente infundada. Simplesmente não há evidências de que atos, políticas e práticas em questão discriminem ou prejudiquem injustamente as empresas americanas. Ao contrário, os fatos mostram que as empresas americanas, em geral, se beneficiaram das políticas brasileiras — sustentou Azevêdo durante a audiência.

Consultores que se envolveram na defesa das empresas brasileiras ouviram que o assunto é complexo exatamente por ter "natureza política". Isso significa que lógica e racionalidade podem ficar em segundo plano. Embora o "rebuttal" já sinalize o tom dominante, especialistas avaliam que todo o processo pode levar até um ano antes de que alguma recomendação de novas ações seja feita. Nesse caso, o interesse americano será apressar o quanto possível, enquanto o brasileiro será o oposto: prolongar ao máximo.