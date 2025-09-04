Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Guerra comercial ou politica?
Notícia

Agora, futuro do Pix e novas sanções dos EUA dependem do rebuttal; entenda

Depois de audiência pública no USTR, órgão de comércio tem uma semana para contestar defesa brasileira

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS