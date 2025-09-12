Abastecimento de água em 317 municípios gaúchos passa a contar com tecnologia internacional

As ferramentas digitais que modernizam os sistemas da Corsan são monitoradas em tempo real pelo Centro de Operações Integradas (COI), em Porto Alegre.

Neste fim de semana, a Corsan vai dar passo importante para modernização dos sistemas de abastecimento de água no Estado. A empresa vai implantar modelos hidráulicos computacionais nos 317 municípios gaúchos em que atua, construídos a partir de tecnologia reconhecida internacionalmente.