Abastecimento de água em 317 municípios gaúchos passa a contar com tecnologia internacional

Neste fim de semana, a Corsan vai dar passo importante para modernização dos sistemas de abastecimento de água no Estado. A empresa vai implantar modelos hidráulicos computacionais nos 317 municípios gaúchos em que atua, construídos a partir de tecnologia reconhecida internacionalmente.
A inovação vai permitir simular as condições das redes de distribuição, reservatórios e adutoras, possibilitando a antecipação de problemas e o planejamento de soluções de forma mais rápida.
Além de apresentar possíveis vantagens ao consumidor, o avanço deve proporcionar redução de desperdícios.
*Colaborou João Pedro Cecchini