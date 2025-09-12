Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Inovação no radar
Notícia

Abastecimento de água em 317 municípios gaúchos passa a contar com tecnologia internacional

Implantação de modelos hidráulicos computacionais ocorre neste fim de semana

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS