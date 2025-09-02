A inusitada parceria entre rede gaúcha de postos e "grife pop" de chocolate

O negócio é de revenda de combustíveis, mas parece uma loja de chocolates. Onde isso poderia ocorrer? É, em Gramado. A rede Sim está iniciando uma parceria pouco óbvia nesta terça-feira (2): o posto da Rua João Petry, 45, no centro da cidade serrana, terá a primeira loja temática de achocolatado sabor KitKat do Brasil.

Criada pela Nestlé Professional, unidade de negócios da gigante de alimentos que produz soluções para consumo fora do lar, a bebida estará disponível em todos os 196 postos da rede Sim na Região Sul.

Para levar a experiência temática a outros locais, a Sim vai percorrer diferentes postos da rede com um carrinho de degustação do KitKat. Os clientes vão poder provar o novo achocolatado e, em algumas situações, personalizar o pedido com coberturas e o próprio chocolate KitKat. A ação inclui Porto Alegre, Canela, Caxias do Sul, Gravataí, São Sebastião do Caí e Flores da Cunha. Cada etapa será divulgada nas redes sociais da Sim.

*Colaborou João Pedro Cecchini

Leia mais na coluna de Marta Sfredo