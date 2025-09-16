Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Chocolate sem tarifa?
À espera de maior acordo do mundo, Mercosul assina com "outros europeus"

Parceria com Efta, que reúne Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein, vai criar mercado com PIB combinado de cerca de US$ 4,3 trilhões

