99 estreia categoria com carros elétricos e híbridos em Porto Alegre

A capital gaúcha é a terceira cidade a receber a iniciativa. 99 / Divulgação

A partir desta terça-feira (2), a 99 terá uma categoria em seu aplicativo que permitirá ao passageiro escolher por viajar em carros elétricos e híbridos em Porto Alegre.

Chamada de 99eletric-Pro, a alternativa já existe em São Paulo e Brasília. Na capital gaúcha, por enquanto, estará disponível apenas em parte da cidade: desde o aeroporto Salgado Filho até o bairro Cristal, e do Centro Histórico até o Shopping Iguatemi.

O diretor sênior de inovação da 99, Thiago Hipólito, conta que a proposta surge após experiência positiva na China da Didi Chuxing, controladora do aplicativo de transporte brasileiro.

— Olhamos para o mercado chinês e vimos que grande parte dos carros novos que entrava na plataforma era elétrica — diz Hipólito.

Em 2022, ano de criação da Aliança pela Mobilidade Sustentável, que une 99 e outras empresas do setor para promoção de cidades mais verdes e soma cerca de R$ 330 milhões investidos, o plano era chegar a 10 mil carros elétricos e híbridos cadastrados na plataforma no Brasil até o final deste ano. Hoje, já são 19 mil, dos quais 700 rodam em Porto Alegre.

A empresa calcula que já foram realizadas cerca de 20 milhões de viagens na categoria 99eletric-Pro, que ajudaram a reduzir a emissão de cerca de 18 mil toneladas de gás carbônico, principal responsável pelo efeito estufa.

Quanto custa?

A alternativa sustentável chega a ser até 50% mais cara do que a categoria mais popular da 99. O motivo principal é que os carros elétricos e híbridos costumam ter qualidade superior em relação aos veículos de entrada, diz Hipólito.

Pela ótica do motorista, a remuneração é maior, e os custos operacionais têm potencial de ser até 80% menores, o que resulta em economia de até R$ 3 mil por mês, dependendo do volume de corridas.

— A adoção está sendo acelerada, mais do que imaginávamos. A projeção de estudo que fizemos com a McKinsey é ter 85% dos carros de aplicativo eletrificados em 2040. Seriam ao menos 850 mil carros eletrificados no Brasil — afirma Hipólito.

Potencial de Porto Alegre

A decisão de expandir a categoria 99eletric-Pro para Porto Alegre passa pelo tamanho do mercado de carros elétricos na capital gaúcha:

— Porto Alegre se destaca pela quantidade de carros elétricos. É uma das nossas cidades prioritárias para este ano — argumenta Hipólito.

Os planos para o próximo ano incluem implementar na Capital uma categoria com motos elétricas, além de trazer para cá o 99Recarga Elétrica, aplicativo que mostra onde há pontos de recarga de veículos elétricos, com benefícios para motoristas cadastrados na 99.

A empresa estuda começar a oferecer em Porto Alegre uma opção de compra de veículos com condições facilitadas, em parceria com a chinesa BYD, que também participa da Aliança pela Mobilidade Sustentável. A expansão da categoria 99eletric-Pro para a Região Metropolitana também está em avaliação para o próximo ano.

*Colaborou João Pedro Cecchini