Unidade gaúcha está no coração da "venda dentro da venda" da Braskem

Produção a partir de biocombustíveis será negócio separado. Mathias Cramer/temporealfoto.com / temporealfoto.com

Ao apresentar seus resultados do segundo trimestre, a Braskem detalhou, nesta quinta-feira (7), a estratégia de "venda dentro da venda" que tem uma unidade gaúcha no centro. Conforme o CEO da companhia, Roberto Ramos, foi aprovada a separação dos "ativos verdes" para busca de investidores até o final do ano. Hoje, a maior planta de resina plástica produzida a partir de etanol de cana-de-açúcar fica em Triunfo e foi recentemente ampliada.

A coluna quis saber como esse negócio se conecta à negociação da venda da fatia da controladora da Braskem, Ramos respondeu assim:

— Claro que um novo acionista pode reavaliar projetos, mas desde dezembro, quando definimos a estratégia, temos apresentado a vários interlocutores, inclusive ao doutor Nelson Tanure, que concorda que a Braskem deve buscar competitividade.

Tanure é o polêmico empresário que está analisando a compra do controle da Braskem por meio de seu fundo Petroquímica Verde.

Segundo Ramos, a Braskem busca, para o negócio chamado Green Company, um sócio que fique com entre 20% e 25% do capital total. O perfil buscado é de um fundo que participe do aumento de capital para novos projetos de "plástico verde". O mais avançado será na Tailândia, e está em estudo outra unidade na Bahia, com etanol de agave.

O Rio Grande do Sul está contemplado em outro pilar do projeto de ganho de eficiência da Braskem, que prevê a mudança da matéria-prima da nafta líquida, derivada do petróleo, para gás, que tem custo menor. Dadas as dificuldades de abastecimento no Estado, a coluna quis saber como ficaria o polo gaúcho. Ramos, que atuou em Triunfo, detalhou:

— O cracker 2 (mais atual central de separação de matéria-prima) pode usar nafta ou propano. Vamos importar esse gás de Vaca Muerta (reserva de gás de xisto na Patagônia argentina).

Como não há ligação por duto entre Vaca Muerta e o Estado, a matéria-prima chegará liquefeita, o que permite o transporte. E o executivo frisou que a outra central "é nosso melhor cracker de líquido, então sempre terá espaço". Nesse caso, o plano é importar etano líquido dos Estados Unidos. Com a maior parte de seus produtos incluída na lista de exceções e vendas discretas para os EUA, a Braskem considera "irrelevante" o efeito do tarifaço para a empresa.

O que preocupa a companhia é a "concorrência desleal" de produtos chineses, que provoca níveis recordes de ociosidade. Segundo Ramos, a Braskem opera neste momento com cerca de 68% de uso da capacidade instalada nas unidades básicas e entre 70% e 72% nas que produzem resinas plásticas. Nesse caso, a saída seria o atendimento dos pedidos de proteção encaminhados pela associação do setor, a Abiquim.

— Não estamos pensando em fechar unidades porque acreditamos que vamos receber a proteção que pedimos — disse Ramos.

A situação, no entanto, contribuiu para a geração operacional de caixa negativa de R$ 175 milhões no segundo trimestre. Isso significa que a empresa gastou mais do que ganhou com sua atividade. Embora ainda seja ruim, representou redução de R$ 761 milhões nesse indicador em relação ao 1T25, por por menor custo de produto acabado e de matéria-prima e pelos esforços para reduzir os estoques. O prejuízo líquido do segundo trimestre foi de R$ 45 milhões, com dívida bruta chegando a R$ 49 bilhões.