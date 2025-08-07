Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Unidade gaúcha está no coração da "venda dentro da venda" da Braskem

Companhia busca investidor para negócio de produção de "plástico verde", que tem hoje em Triunfo sua principal unidade

