Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Disputa nas finanças
Análise

Trump pode "desligar" Brasil de sistema internacional de pagamentos?

Até hoje, só dois países foram excluídos do Swift, ambos por representar ameaças ao mundo civilizado, o que nem o presidente dos EUA foi capaz de sugerir até agora

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS