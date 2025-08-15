Trump pode "desligar" Brasil de sistema internacional de pagamentos?

Presidente dos EUA não é "dono" do Swift. ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Como muitos não entendem a diferença de torcer contra um governo de turno e atuar contra o país, correm todos os tipos de boatos nas redes sociais. Inclusive o de que a perseguição de Donald Trump poderia incluir o desligamento do Swift, um sistema internacional de pagamentos ainda hegemônico, embora ameaçado por ferramenta similar chinesa, como a coluna já relatou.

Swift é a sigla para Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais). No ano passado, fez 53,3 milhões de operações... por dia. Com sede em Bruxelas, é regido pelas leis da Bélgica. Embora o número de indicados pelos EUA na gestão seja maior, refletindo o peso da economia americana, a entidade proclama ter "estrutura cooperativa, caráter global e neutro". A coluna acentua: neutro.

Embora não se possa duvidar de qualquer iniciativa de Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos teria muita dificuldade para impor uma decisão ao Swift. Até pelo medo de que qualquer outro poderia ser o próximo. Desde 1973, quando foi criado, só dois países foram suspensos ou desligados do Swift: Irã, por duas vezes (em 2012, com volta em 2016, e em 2018), por descumprimento do programa nuclear, e a Rússia, depois da invasão da Ucrânia, em 2022.

Para ser punido dessa forma, o Brasil teria de ser reconhecido como ameaça ao mundo civilizado, como foram os dois casos anteriores. Nem Trump foi capaz de sugerir semelhante baboseira. Nem os maiores críticos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chancelam essa hipótese.

E embora seja, sim, muito grave ser desligado do Swift, é bom lembrar: a Rússia segue vendendo para o mundo, inclusive para os Estados Unidos. Desenvolveu uma alternativa, chamada Sistema de Transferência de Mensagens Financeiras e usa a opção da China, o Sistema de Pagamento Interbancário Transfronteiriço (Cips, na sigla em inglês).

Além disso, um risco que já está sendo percebido é o de que, com sucessivas sanções ao Brasil, o que Trump poderia provocar seria uma aproximação ainda maior com a China. O presidente americano já vem sendo confrontado com essa possibilidade, como ocorreu na quinta-feira (14), quando um jornalista o perguntou sobre essa hipótese.

Só para esclarecer, quando um país é desligado do Swift, seus bancos têm dificuldades em realizar pagamentos internacionais. Não ficam inviabilizadas. O grave é que leva mais tempo ara efetuar transações internacionais, e os custos desas operações sobem muito.