Tramontina se junta à Gerando Falcões para dar chance de empreender

Jaqueline de Fátima (E) passou a empreender com o projeto. Malu Monteiro / Divulgação

A gaúcha Tramontina amplia suas ações de sustentabilidade social com uma nova uma nova fase da parceria com a Gerando Falcões iniciada em 2023. A indústria passa a apoiar o projeto Asmara, desenvolvido pela organização não-governamental focada em gerar renda para mulheres de comunidades em situação de vulnerabilidade social. A ONG tem um projeto de Favela 3D em Eldorado do Sul.

As participantes – chamadas de Maras, por "maravilhosas", daí o nome do projeto – atuam como empreendedoras sociais vendendo produtos porta a porta. Passaram a ter mais produtos a preço de custo para oferecer: o jogo de panelas Turim e o faqueiro Leme, ambos da Tramontina. São 5 mil unidades de cada produto que poderão vender barato e, mesmo assim, ter margem de lucro.

O grupo é formado por cerca de 2 mil mulheres da Região Sudeste, que recebem capacitação da Gerando Falcões. A proposta é oferecer autonomia e dignidade financeira a mulheres com chances limitadas para começar um negócio. A iniciativa combina inclusão produtiva, inovação e impacto direto.

— A parceria com a Tramontina é um bom exemplo de como o setor privado pode se engajar em soluções de impacto social. Esse tipo de colaboração impulsiona a transformação sistêmica, algo que buscamos todos os dias nas favelas e periferias do Brasil — diz Mayara Lyra, diretora de negócios sociais da Gerando Falcões.

— Queremos que nossas ações tenham impacto real. Oferecer produtos de qualidade é importante, mas contribuir para crescer, transformar vidas e criar laços para evoluirmos juntos, é ainda mais significativo – afirma Rosane Fantinelli, diretora de marketing corporativo da Tramontina.

Nas vendas da indústria gaúcha, também houve impacto positivo: nos dias seguintes ao lançamento do projeto, os dois itens vendidos pelas "Maras" ocuparam as primeiras posições no ranking do catálogo.

— Agora que tive a oportunidade de ir na Tramontina e conhecer melhor os produtos consigo falar tanto da qualidade quanto do design para minhas clientes. Asmara me transformou. Comecei sozinha, agora sou presidente de uma liga de mulheres que estão começando — relata Jaqueline de Fátima, participante do programa.

Mayara Lyra, da Gerando Falcões, com Julio Baldasso, gerente-geral da Tramontina Sudeste. Leandro Fernandes / Divulgação