Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Sem ok da sócia
Terceiro ensaio de venda da Braskem desperta a ira da Petrobras

Mesmo no dia em que suas ações desabam sob a insatisfação do mercado com os resultados do segundo trimestre, estatal avisa que negócio só avança com sua aprovação 

