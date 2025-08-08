Terceiro ensaio de venda da Braskem desperta a ira da Petrobras

Uma, duas, três: negociações da Braskem se multiplicam. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Sim, está difícil acompanhar as tentativas de venda da Braskem. Em uma frente, sua controladora, Novonor (ex-Odebrecht), negocia toda a sua fatia com o polêmico empresário Nelson Tanure. Em uma segunda, busca sócio para a unidade separada de plásticos verdes, com central relevante no Estado. E nesta sexta-feira (9), foi confirmada uma terceira, para passar à Unipar, outra petroquímica nacional, uma unidade de polietileno nos Estados Unidos.

Embora a Unipar, segunda maior fabricantes de PVC do Brasil, já tenha manifestado interesse na Braskem, não havia confirmação formal. Nesta sexta-feira (9), as duas empresas publicaram fatos relevantes em que admitem a negociação, mas ressaltam que nada está fechado (leia as íntegras no final deste texto).

A Petrobras avisou que, sem sua aprovação, o negócio não sai, como informou o colunista do jornal O Globo Lauro Jardim. Isso que hoje as atenções estão focadas no desabamento (5% nas preferenciais e quase 7% nas ordinárias) das ações da estatal, por má avaliação do balanço do segundo trimestre no mercado.

Isso significa que a Petrobras, aparentemente, não foi consultada. E não só teria direito por ser acionista relevante da Braskem – foi descrita na véspera pelo CEO da petroquímica como uma co-controladora. Existe ainda um acordo de acionistas entre a estatal e a Novonor de que qualquer oferta pela fatia de cada uma deve ser ofertada antes à sócia. A empresa privada tem 38,3% do capital total e 50,1% das ações ordinárias da Braskem, enquanto a Petrobras tem 36,1% do e 47% das ordinárias.

O imbróglio da Braskem

A Braskem está à venda desde 2018. A companhia é controlada pela Novonor (ex-Odebrecht), que entrou em crise depois da operação Lava-Jato. A empresa privada tem 38,3% do capital total da Braskem e 50,1% das ações ordinárias, enquanto a Petrobras tem 36,1% do e 47% das ordinárias.

Desde então, a Braskem fez sucessivas reavaliações sobre suas despesas com indenizações a moradores, à prefeitura da capital alagoana e ao governo do Estado. Atualmente, está por volta de R$ 18 bilhões. Ainda houve uma tentativa de venda à estatal de petróleo de Abu Dhabi, a Adnoc, que também não avançou. A tentativa anterior mais recente havia sido uma negociação entre os bancos credores da Novonor para executar a dívida com garantia nas ações da Braskem e passar a gerir a empresa a partir do fundo Geribá, que já foi controlador da Polo Films, uma das raras empresas do polo que não pertence à Braskem.

As íntegras das notas

Da Braskem

São Paulo, 08 de agosto de 2025 - A Braskem S.A. (“Braskem” ou “Companhia”), em função das notícias veiculadas na mídia a respeito de potencial transação envolvendo os seus ativos nos Estados Unidos, vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Companhia e a Unipar Carbocloro S.A. (“Unipar”) iniciaram conversas sobre potenciais oportunidades envolvendo ativos e/ou participações societárias da Companhia e de suas subsidiárias. Potenciais transações de compra e venda de ativos fazem parte das atividades da Companhia, sendo sempre incertas suas materializações.

Até esta data, não há definição sobre os ativos e/ou participações societárias que poderão fazer parte de uma potencial transação e não foi celebrado entre as partes nenhum acordo, vinculante ou não, com exceção de um acordo de confidencialidade. A Companhia informa que uma potencial transação estará sujeita à aprovação pelos seus órgãos de governança competentes, nos termos do Estatuto Social e Acordo de Acionistas da Companhia.

A Companhia permanece comprometida com a execução das iniciativas previstas em seu Programa de Resiliência e Transformação para superar os desafios estruturais da indústria petroquímica global e que, neste contexto, tem avaliado diferentes iniciativas operacionais e estratégicas voltadas à criação de valor, com foco na maximização do seu EBITDA e geração de caixa.

A Braskem manterá o mercado informado sobre eventuais desdobramentos relevantes, em cumprimento com as legislações aplicáveis.

Da Unipar

A UNIPAR CARBOCLORO S.A. (B3: UNIP3, UNIP5 e UNIP6) (Fitch Ratings: AA+ (bra)) (“Companhia”), nos termos da Resolução CVM nº 44, de 23 de agosto de 2021, conforme alterada, vem apresentar os seguintes esclarecimentos quanto ao fato relevante divulgado pela Braskem S.A. (“Braskem”) nesta data.

A Companhia informa que está constantemente avaliando oportunidades e alternativas para investimentos e aquisições de participações societárias ou de ativos, conforme as comunicações divulgadas ao mercado nos últimos anos.

Nesse sentido, a Companhia informa que celebrou, em julho de 2025, um acordo de confidencialidade com a Braskem para que as partes avaliassem a viabilidade de uma potencial transação, que teria por objeto a aquisição de ativos pela Companhia (“Transação”).

Até o presente momento, não há definição sobre os ativos e/ou participações societárias que poderão fazer parte da Transação, tampouco foram celebrados quaisquer documentos vinculantes relacionados à Transação, exceto pelo acordo de confidencialidade.

Por fim, a Companhia reitera seu compromisso de, nos termos da lei e da regulamentação aplicável, manter seus acionistas e o mercado em geral informados sobre qualquer ato ou fato relevante relacionados a seus negócios.