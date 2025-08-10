"Tarifa não será gatilho de mudança relevante no cenário", diz ex-secretário de Política Econômica

Padovani diz não ver risco de piora no endividamento com problemas de exportadores. Banco Votorantim / Divulgação

Economista-chefe do BV (Banco Votorantim), Roberto Padovani também já foi titular da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Com olhar que mescla conhecimento da gestão pública e do mercado, avalia que, pelo alcance do tarifaço e das características da economia brasileira, o impacto não será forte nos indicadores gerais, como o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Pelas suas contas, o avanço previsto de 2,3% pode encolher para 2,1%. Mas diz também que os economistas evitam revisar oficialmente as projeções porque "ainda não se sabe o final dessa história".

Quando o tarifaço entrou em vigor, o dólar desceu e a bolsa subiu. É surpreendente?

Os mercados financeiros trabalham sempre com as informações do momento, então os preços oscilam conforme as informações que recebe. A informação de que seria aplicada uma tarifa de 50% foi dada dia 9 de julho, e aí houve três momentos. No primeiro impacto, os mercados incorporaram a informação e reagiram mal.

A bolsa caiu, o dólar subiu...

Exatamente. Aí teve a reação do governo brasileiro, que foi bem avaliada. O governo foi pragmático, e os mercados ajustaram para melhor seus preços. Houve dias relativamente tranquilos, depois veio o terceiro momento, quando se percebeu que a negociação com os EUA seria muito dura e muito longa. Aí os mercados voltaram a reagir negativamente. O quarto momento foi o governo norte-americano, unilateralmente, anunciar isenção para diversos produtos. Os mercados reagiram bem e, desde então, não há mais novidade. Os preços estão ajustados às informações disponíveis. Não houve muito estresse.

Nem o que ocorreu no Congresso impactou o mercado?

Essa tensão não deve mudar muito a agenda política. A avaliação de todos os analistas políticos é que a isenção do Imposto de Renda para quem ganha mais de R$ 5 mil será aprovada, mas a medida provisória que taxa LCI, LCA, Cri, Cra deve ser mais difícil.

A parcela das exportações destinadas aos EUA é pequena, e houve isenções, o que reduz o impacto sobre o crescimento.

Por quê?

A história ruidosa do IOF, que foi decidido pelo Supremo, criou animosidade. No mercado existe visão majoritária de que (Jair) Bolsonaro não será candidato. O que precisa saber agora é quem ele apoia. As manifestações no Congresso não tinham como objetivo esclarecer essa dúvida. Então, do ponto de vista de mercado, não é uma informação relevante.

No econômico, é consenso que o tarifaço terá baixo impacto?

Sim, o Brasil é uma economia relativamente fechada, a parcela das exportações destinadas aos EUA é pequena. Ainda houve uma série de isenções, o que reduz o impacto sobre o crescimento. Temos visto, em outros países que sofreram aumento de tarifas de importação, um efeito desinflacionário, no sentido de gerar menos crescimento e, por isso, menor pressão inflacionária, que pode ser eventualmente reforçada por excedentes domésticos. No Brasil, com economia fechada, o impacto sobre crescimento é ainda menor. A tarifa não será gatilho de mudança relevante no cenário macroeconômico.

Qual a sua previsão?

Projetamos PIB de 2,3% neste ano. Talvez seja um pouquinho mais baixo, de 2,1%. Mas ninguém está mudando as projeções porque ainda não se sabe o final dessa história. Trump pode isentar todas as exportações ou aumentar as sanções.

É diferente da pandemia, quando havia impacto macroeconômico muito forte e percebido como temporário.

Há impactos pontuais severos?

Sim, há setores, regiões e empresas muito mais expostos que outros. O Sul, o Ceará, o setor de pescado, nas frutas. Mas esse é um tema de risco empresarial e setorial. É mais análise de situação de dívida, liquidez, inadimplência.

Há risco de que se agrave o quadro de alto endividamento das empresas?

Ninguém está vendo isso agora. É diferente da pandemia, quando havia impacto macroeconômico muito forte e percebido como temporário. Era um choque de curto prazo e, nesse ambiente, a indústria bancária deu muito apoio às empresas para tentar evitar problemas de liquidez porque havia risco sistêmico. Esse choque, agora, não é sistêmico, então os bancos tendem a ser mais seletivos. Há expectativa de que bancos públicos, em particular o BNDES, contribuam para evitar problemas mais importantes.

É possível que a ajuda do governo aos exportadores tenha baixo impacto fiscal?

O fato de o governo ter insistido nisso, não só o ministro (da Fazenda, Fernando Haddad), mas também o presidente, é um bom sinal. Mostra que há sensibilidade política em relação ao tema. Havia temor de que esta poderia ser mais uma oportunidade para aumentar gasto fiscal ou parafiscal. Mas as declarações mostram preocupação em relação ao tema já estressado, então tranquilizou um pouco. Deve ser algo envolvendo linha de crédito público e compras governamentais localizadas. Se for isso, o impacto fiscal deve ser pequeno.

Atenções de mercado estavam na estabilização da dívida. As metas do governo, mesmo alcançadas, não têm força para isso.

Qual é a preocupação com a situação fiscal estressada?

Há poucos dias, o secretário do Tesouro (Rogério Ceron) reconheceu, pela primeira vez em dois anos e meio, que temos um problema de dívida. Essa foi uma preocupação do mercado, desde o primeiro dia de governo em 2023. Não o resultado primário do governo central, mas a trajetória da dívida pública nos próximos anos. O governo insistiu no discurso de que era preciso alcançar equilíbrio no resultado primário como se fosse um fim em si mesmo. As atenções de mercado estavam no resultado primário que consiga estabilizar a dívida pública. As metas do governo, mesmo alcançadas, não têm força para isso. Apesar da preocupação com a dívida pública, o governo não deve, nesse momento eleitoral, adotar medidas. Também não há piora do quadro, porque está empenhado em controlar contas, mas está longe de ter um quadro favorável.

Mesmo depois da aprovação da PEC que gradua a contabilização dos precatórios na meta fiscal, continua a preocupação com 2027?

Minha leitura desse episódio é positiva, porque tenta criar uma regra para lidar com os precatórios. Isso começou no pós-pandemia. Houve a sugestão de Paulo Guedes (ministro da Economia no governo Bolsonaro) de um limite de pagamento anual, um waiver (licença) do Supremo para pagar, mas deixar fora da regra fiscal do arcabouço fiscal. Agora, o precatório volta para a regra fiscal de forma gradual, 10% ao ano. É positivo por mostrar preocupação com um tema complicado. Os precatórios deveriam estar excluídos do cálculo de resultado primário porque o governo não tem gestão sobre essa dívida que tem de ser paga. O que é preciso é ter meta de resultado primário séria, com superávit. Tem de fazer mudanças nas despesas obrigatórias, talvez uma nova reforma previdenciária, uma reforma administrativa.

É possível reduzir essas despesas?

O governo precisa ter capacidade financeira para gerar caixa e pagar os gastos obrigatórios, discricionários e os precatórios. O tema central é a capacidade de controlar a despesa obrigatória, o que não foi discutido neste governo. E esse debate precisa ser liderado pelo Executivo. A proposta tem de vir de lá e deve partir do executivo uma liderança que negocie com outros poderes, principalmente, o Legislativo. Há ausência do Executivo nesse debate.

O Congresso não é responsável, até por ficar com uma parcela relevante do orçamento?

Há aumento do poder do Congresso em virtude da sua capacidade de controlar algumas despesas obrigatórias, que é o caso das emendas. Tem mais autonomia do que no passado, mas ainda é um poder pequeno em relação ao total de despesas obrigatórias do Estado brasileiro. Só para lembrar episódios recentes nos dois extremos ideológicos, no governo Bolsonaro teve o presidente liderando agenda contra a vacinação, contra medidas da pandemia e isso dificultou realmente o controle da pandemia. Em 2023, o governo coordenou um debate contra o Banco Central e deu certo, as pessoas passaram a discutir isso.