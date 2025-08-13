Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Startups vão "invadir" o Festival de Cinema de Gramado

Projeto nacional terá três iniciativas dedicadas a atualizar a experiência turística

