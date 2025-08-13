Startups vão "invadir" o Festival de Cinema de Gramado

Kikito será cercado por atividades de tecnologia. Cleiton Thiele / Divulgação

O tapete vermelho do 53º Festival de Cinema de Gramado vai ser "invadido" por startups. Na verdade, está reservada uma faixa especial para a tecnologia no tradicional evento, que foi escolhido para abrigar a nova fase do Desafio Brasil Festivo.

Trata-se de um projeto da Embratur e do Sebrae com objetivo de atualizar a experiência turística. Na prática, durante o festival, três startups brasileiras testarão soluções inovadoras com foco direto no público e na economia local.

Os frequentadores poderão participar de um jogo pelo celular que distribui prêmios a quem cumpre missões pela cidade, como visitar cafés ou lojas parceiras. Essa é uma iniciativa da startup Blitzar para fazer com que o turista circule e descubra novos lugares em Gramado.

Outra novidade proposta será dar recompensas por ações sustentáveis. Máquinas da empresa Flori Tech permitirão ao público trocar seu lixo reciclável por descontos e brindes. A terceira "invasão" será da Sentimonitor, que vai analisar em tempo real comentários nas redes sociais para medir a temperatura do público e ajudar a organização a aprimorar o festival.