Sinduscon e governo do Estado firmam parceria para impulsionar setor da construção no RS

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

O presidente o Sinduscon-RS, Claudio Teitelbaum (C), o secretário do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo (de blazer azul), e o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki (D) assinaram o documento Carol Negreiro / Divulgação

O Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e a Invest RS, agência de desenvolvimento do Estado, assinaram, nesta segunda-feira (25) um convênio para a promoção e divulgação do Cadastro da Engenharia e da Construção Gaúcha.

A aproximação entre o setor e o governo busca assegurar que os investimentos atraídos para o Estado sejam preferencialmente executados por negócios instalados aqui, impulsionando o desenvolvimento do Estado.

Assinaram o documento o presidente o Sinduscon-RS, Claudio Teitelbaum, o secretário do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, e o presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki. O ato foi realizado em uma reunião almoço na sede do sindicato, em Porto Alegre.

— A gente tem um ótimo nível de interlocução, mas a ideia é manter e melhorar ainda mais isso, tanto com a secretaria quanto com a Invest RS, de modo que os investimentos que sejam executados no Estado sejam preferencialmente pilotados pelas nossas construtoras e empresas de engenharia ao invés de elas serem apenas subempreiteiras de outras companhias — explicou Teitelbaum.

O secretário Ernani Polo afirmou que essa preferência por empresas gaúchas está no centro da estruturação dos investimentos trazidos e prospectados para o Estado, envolvendo conversas com diversos setores, como o da construção.

Nos últimos meses, a Sedec e a Invest RS avançaram em tratativas com empresas de tecnologia que planejam pousar no Estado, como a Scala Data Center, a Tellescom e Chipus. Isso reacendeu a possibilidade de turbinar o polo tecnológico da Região Metropolitana. Polo afirmou isso também pode ativar o setor da construção:

— Todo investimento requer uma necessidade de uma estrutura física. E quando você tem investimentos novos, como é o caso da Scala Data Center, existe a possibilidade de novos eixos econômicos. Você gera uma demanda de necessidade de habitação, de infraestrutura.

No encontro, foi reforçada a importância de parcerias como essa para fortalecer o diálogo entre setores e o Estado de forma mais ampla e sem apenas conversas isoladas, aumentando o potencial de negócios beneficiados e o crescimento do Estado.

— Vamos considerar e colocar no radar de todos os grandes investimentos que vêm para o RS o potencial e a qualidade que nós temos dos fornecedores deste setor. Porque, muitas vezes, é uma questão de tornar esta lista conhecida. Muitas vezes o simples fato de fazer isso já cria uma série de oportunidades que hoje a gente não tem — destacou o presidente da Invest RS.

O plano de desenvolvimento do Estado também foi destacado durante o evento.

