Semana do tarifaço termina com forte queda do dólar, para R$ 5,545

EUA abrem menos postos de trabalho, Trump manda demitir responsável por estatística.

Na semana marcada pelo tarifaço de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o dólar fechou em forte baixa, de 1,01%, para R$ 5,545. A causa, mais uma vez, teve origem nos EUA, mas sem relação com as exportações brasileiras que a tarifa vai barrar, ou as que vai manter, graças às exceções.

A queda do dólar ante o real foi quase a mesma do índice DXY, que compara a moeda americana a outras 30. E embora a causa tenha surgido longe do Salão Oval, ocupado por Trump na Casa Branca, acabou passando por lá.

Pela manhã, a Comissão de Estatísticas do Trabalho informou, como de hábito, o relatório sobre o nível de emprego, chamado lá de "payroll". O resultado foi a abertura de 73 mil vagas, bem abaixo da previsão de 110 mil postos. Embora, em tese, esse dado facilitar o corte de juro – medida cobrada por ele, Trump foi Trump: mandou demitir a titular do órgão, Erika McEntarfer.

No Brasil, o final de uma das semanas mais tensas na economia ainda foi marcado por um incidente. A B3, bolsa de valores nacional, teve uma pane de quase três horas, tempo durante o qual os diversos índices não registraram suas variações. O principal, o Ibovespa, acabou fechando em baixa ao redor de 0,5%.





*Colaborou João Pedro Cecchini

