Menos ruim
Semana do tarifaço termina com forte queda do dólar, para R$ 5,545

Depois de informar abertura de 73 mil postos de trabalho em julho, bem abaixo da previsão de 110 mil postos, diretora de órgão de estatística foi demitida por Trump

