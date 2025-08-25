São Leopoldo terá centro de negócios para América Latina de empresa alemã

Stihl tem unidade fabril em São Leopoldo. Stihl / Divulgação

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Começa a funcionar neste mês, na fábrica de São Leopoldo da Stihl, o centro de negócios para América Latina da gigante global, chamado de Hub Latam.

Além de Brasil, participarão Argentina, Colômbia, México e Peru — países com subsidiárias da empresa — e mais 27 países importadores de América Latina e Caribe.

Segundo o presidente do Hub Latam da Stihl, Cláudio Guenther, que também é presidente da Stihl Brasil, a organização regional prevê otimizar operações locais e alavancar a gigante alemã globalmente.

— O foco principal é estabelecermos uma região latino-americana robusta e dinâmica, que impulsione o crescimento sustentável, a expansão e a participação de mercado — diz Guenther.

*Colaborou João Pedro Cecchini