Rio Grande do Sul mantém 3º lugar em ranking de inovação

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

O Rio Grande do Sul manteve a 3ª colocação na edição 2025 do Índice de Inovação dos Estados, divulgado nesta terça-feira (19). O levantamento, da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), avalia comparativamente a capacidade inovadora das 27 unidades federativas do país.

O Estado segue atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Essa é a 7ª edição do índice, apurado pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Dos 12 pontos avaliados na pesquisa, o Rio Grande do Sul manteve posições em categorias importantes e estratégicas, como intensidade tecnológica e criativa (2º), instituições (2º) e produção científica (3º).

Pensando no protagonismo dos parques tecnológicos e na formação de mão de obra qualificada, frequentemente citados quando o Estado é buscado por empresas de tecnologia, esses destaques não são surpresa.

No entanto, quedas em inserção de mestres e doutores (de 4º para 5º), investimento e financiamento público em ciência e tecnologia (de 2º para 4º), competitividade global (de 4º para 5º), propriedade intelectual (de 3º para 5º), sustentabilidade ambiental (de 11º para 12º) acendem alerta para melhorias no futuro.

O ranking

São Paulo - 1º

Rio de Janeiro - 2º

Rio Grande do Sul - 3º

Santa Catarina - 4º

Paraná - 5º

Minas Gerais - 6º

Ceará - 7º

Distrito Federal - 8º

Goiás - 9º

Espírito Santo - 10º