Que medidas Trump pode adotar depois da prisão domiciliar de Bolsonaro

Trump voltou a ameaçar a Índia por compras da Rússia. WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O dólar tem oscilação para cima nesta terça-feira (5), dia seguinte à prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na primeira metade da manhã, varia 0,14%, para R$ 5,515. Um dos motivos é o temor de alguma nova medida contra o Brasil do presidente dos Estados Unidos. Essa inquietação não é gratuita, porque o tratamento dado ao político foi a primeira "justificativa" do tarifaço de 50%.

Uma das consequências temidas é a maior dificuldade de obter qualquer nova exceção no tarifaço que entre em vigor dentro de poucas horas. Outra inquietação de analistas voltou a ser invocada por Donald Trump na mesma segunda-feira (4) em que a prisão domiciliar foi decretada.

Voltou a ameaçar a Índia com uma medida que embute certo risco para o Brasil: adotar sobretaxas atribuídas à compra de grande quantidade de petróleo e derivados da Rússia, com revenda no mercado internacional, conforme postagem abaixo.

No caso do Brasil, a Rússia ainda é a principal fonte de importação de óleo diesel. De janeiro a junho, importadores brasileiros compraram US$ 2,5 bilhões em combustível russo. Os EUA ficaram em segundo lugar, com US$ 1 bilhão em vendas.

Isso ocorre porque o Brasil continua dependente de diesel importado: só 70% do consumo é abastecido por produção nacional, enquanto 30% precisa ser complementado por compras no Exterior. Ao menos, não há informação sobre eventual revenda, o que poderia gerar acusação de "triangulação", que o atual ocupante da Casa Branca já ameaçou com sanções adicionais.

Caso Trump ameace também o Brasil com sobretaxas "justificadas" pela compra de diesel russo, a medida pode ter impacto macroeconômico maior do que o do tarifaço. Sem a Rússia como alternativa de abastecimento, o combustível de qualquer origem ficaria mais caro.

A opção mais viável seria a Índia, que também está na mira. Há risco de que, sem oferta global suficiente, ocorra aumento de preços e, portanto, da inflação – justo quando começa, lentamente, a declinar.

