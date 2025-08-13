Problema de Trump não é "moeda dos Brics", mas sistema da China que ameaça domínio dos EUA

Trump não quer perder para Xi hegemonia em finanças. Brendan Smialowski / AFP

Enquanto "patriotas" sabotadores não perdem oportunidade de reivindicar impressões digitais no tarifaço de 50% para o Brasil, quem tenta arriscar um motivo lógico busca explicações na rejeição de Donald Trump aos Brics. Nessa linha, o possível gatilho da maior tarifa da Terra para Brasil e Índia seria o plano do bloco de reduzir as transações em dólar.

Esse grupo de países, é bom lembrar, "nasceu" em ensaio dirigido a Wall Street, a rua de Nova York que simboliza o mercado financeiro americano. Em 2001, quando era economista-chefe da Goldman Sachs, Jim O'Neill batizou quatro países que – na época – cresciam acima da média e seriam candidatos a futuras potências. Hoje, os originais – Brasil, Rússia, China e Índia – formam bloco com 11 países. Mas estão longe de uma alternativa viável ao dólar. No entanto...

Quem tem familiaridade com negócios internacionais identifica outro alvo de Trump. Não um rival do dólar, mas um concorrente do Swift (sigla em inglês de Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais). E o que é isso, exatamente? Uma rede de mensagens financeiras que conecta instituições bancárias em todo o mundo, que hoje é hegemônico e é controlado pelos Estados Unidos.

O que a China desenvolve em velocidade não é a alternativa ao dólar, mas uma opção ao Swift. Que funciona, claro, com base na moeda chinesa. É o Sistema de Pagamentos Transfronteiriços (Cips, também na sigla em inglês). Em maio passado, um comunicado conjunto do Banco Popular da China, da Administração de Supervisão Financeira e do Governo Municipal de Xangai apresentou um plano de fortalecimento do Cips.

Enquanto o Swift apenas troca mensagens sobre operações financeiras, que depois precisam ser efetuada, o Cips permite liquidá-las, ou seja, fazer o pagamento. Isso é possível porque a tecnologia mais avançada tem base em autenticação digital e blockchain (sistema de registro que está na origem de criptomoedas).

O curioso é que, antes de o Brics virar alvo de Trump e de grupos políticos, no apagar das luzes do governo Bolsonaro o então secretário de Assuntos Econômicos Internacionais do Ministério da Economia, Erivaldo Alfredo Gomes, afirmou que o Swift era "burocrático, caro e demorado". Defendeu que fosse aperfeiçoado ou se criasse outro sistema global de pagamentos. Na época, a opção era da Rússia, e foi rejeitada.