Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Disputa nas finanças
Análise

Problema de Trump não é "moeda dos Brics", mas sistema da China que ameaça domínio dos EUA

O que gigante asiático China desenvolve em velocidade não é uma moeda, mas uma alternativa ao Swift, sistema que faz intermediação financeira internacional

Marta Sfredo

