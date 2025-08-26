Prévia mostra deflação, mas não encorpa otimismo por antecipação no corte do juro

Energia elétrica residencial foi a que mais impactou para a deflação. Duda Fortes / Agencia RBS

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia de inflação oficial do país, de agosto trouxe a primeira deflação desde julho de 2023, mas recuou menos do que o esperado.

Com isso, apesar de mostrar uma descompressão de preços, o indicador está longe de ser um ingrediente de peso para deixar o Banco Central (BC) mais confortável para antecipar o corte do juro básico no país.

Em agosto, o IPCA-15 caiu 0,14% após registrar alta de 0,33% em julho. Além da primeira deflação em dois anos, esse é o menor patamar desde setembro de 2022 (-0,37%). Boa parte o mercado esperava queda mais intensa, rondando os 0,2%.

Especialistas apontam que, mesmo com queda geral nos preços, a prévia ainda mostra sinais de uma inflação persistente.

Luciano Costa, economista-chefe da Monte Bravo, entende que o dado de agosto "trouxe um quadro menos benigno que o esperado, refletindo um impacto menor do bônus de Itaipu". Além disso, destaca pressões mais fortes nos serviços, segmento olhado com lupa pela autoridade monetário, que mantém o sinal de alerta.

Nesse sentido, estima um BC mais restritivo em relação ao juro para conter de forma mais contundente o comportamento dos preços no país, deixando a porta fechada para corte ainda neste ano.

André Perfeito, que é da corrente de economistas que enxergam espaço para redução na Selic em 2025, também afirma que a abertura dos dados não mostram um cenário "tão favorável assim", com dispersão subindo para 57,2% e os serviços ainda pressionados.

Perfeito segue otimista por corte mais célere na Selic, mas não por conta dos dados do IPCA-15.

