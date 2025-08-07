Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Um longo processo
Análise

Brasil tem prazos críticos pela frente no caminho do tarifaço

Mesmo com a alíquota de 50% já em vigor, país terá oportunidades potenciais para discutir o tratamento absurdo de um país com o qual os EUA têm superávit

