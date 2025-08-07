Brasil tem prazos críticos pela frente no caminho do tarifaço

Taxa imposta por Trump ainda vai passar por discussões. WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Enquanto esperam o plano de ajuda, empresas e setores mais afetados pelo tarifaço calculam o custo da tentativa de lobby nos Estados Unidos e traçam o cronograma de oportunidades para tentar rediscutir o absurdo tratamento recebido por um dos poucos países com os quais o país de Donald Trump tem superávit, ou seja, ganha nas trocas comerciais.

Ao contrário do que anunciou na véspera o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a proposta ainda não foi entregue ao Planalto. Isso faz com que o anúncio das medidas, já atrasado, tenda a ficar para a próxima semana. Essa é a primeira data relevante que exigirá avaliação dos exportadores.

Na semana seguinte, há duas datas no calendário na defesa contra a guerra comercial deflagrada por Trump. E como um dos prazos cai no final de semana, o dia 18 será crucial. Será o limite para que os EUA respondam à consulta feita pelo Brasil à Organização Mundial do Comércio (OMC). O mais provável é que nada aconteça, e o pedido do Brasil se arraste, como se previa com a adoção dessa medida simbólica.

— O Itamaraty está coordenando a preparação da resposta a ser apresentada pelo governo brasileiro dia 18 de agosto — confirmou o ministro dsa Relações Exteriores, Mauro Vieira, na terça-feira (5).

Esse documento, por sua vez, será base para outro momento crucial, em 3 de setembro. É para quando está marcada audiência pública no âmbito do mesmo processo, na qual podem participar o governo brasileiro e "partes interessadas", ou seja, os setores afetados podem ter direito a fala. A Associação Brasileira de Comércio Exterior (AEB), porém, não tem intenção de participar.

