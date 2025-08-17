"Portas da negociação foram fechadas por decisões políticas", diz ex-secretário de Comércio Exterior

Mendonça de Barros não vê qualquer justificativa para tarifaço. Arrquivo pessoal / Arquivo Pessoal

Fundador da MB Associados, uma das mais influentes consultorias econômicas do país, José Roberto Mendonça de Barros combina experiência de gestor em duas áreas críticas nos últimos dias: foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda de 1995 a 1998 e secretário-executivo da Câmara de Comércio Exterior em 1998. Avalia que o pacote de ajuda aos afetados pelo tarifaço de 50% tem parte boa, a do crédito e das garantias, e outra nem tanto, por prever subsídio, elevando o gasto público sem compensação por cortes de despesas.

Há explicação econômica ou comercial para aplicar tarifa de 50% ao Brasil ?

Nenhuma, inclusive na própria lógicade Trump, que os economistas, e eu também, acham muito estranha. Ele comete um equívoco comum quando empresários pensam em política econômica: associa déficit comercial a prejuízo. Déficit comercial é um conceito mercantilista superado há 200 anos. E mesmo nessa lógica, como os EUA têm superávit comercial com o Brasil, não faz sentido. Não dá para ter dúvida. Até pela manifestação nas notas, nas falas, a questão política foi o central para essa decisão.

Há forte cobrança para que o governo brasileiro negocie com os EUA. Há condições efetivas para isso?

Certamente não. Tem muita gente dizendo 'telefona para o homem lá'. Quando dois chefes de Estado se falam, não é o início de um processo, é o fim. Exige preparação, em que as assessorias estabelecem condições gerais, pauta e até o que pode ser acordado, para que não termine em fiasco total. É equívoco achar que seria possível. As portas da negociação foram fechadas por decisões políticas. Não faz sentido esperar isso. A parte da crítica é que nosso presidente (Lula) gosta de dar respostas para a plateia doméstica. Uma estratégia madura não teria esse tipo de observação. O melhor seria simplesmente dizer que estamos prontos a negociar. Seria bom se fosse possível, mas ninguém faz uma ligação do nada sem saber o que vai acontecer. Acho estranho repetir o mantra do 'negocia' porque não faz sentido.

Mais da metade do que foi tarifado são exportações de filiais brasileiras de multinacionais americanas.

A alegação de que o posicionamento do Brics irrita Trump faz sentido?

Pode ser, mas também não justificaria, porque a reunião do Brics, analisada de forma independente e honesta, mostra que a eventual criação futura de uma moeda é uma nota de pé de página. Não vai acontecer de imediato por não ter motivo. Pode ter incomodado, mas não tem fundo econômico, também é político. Todos sabemos que, em 2010, um quarto das exportações brasileiras ia para os EUA, mas diminuiu e, no ano passado, foram só 12%. A China é o maior parceiro, mas cerca de 60% do fluxo é com a Ásia. E a razão é simples: a região tem sido, há mais de duas décadas, a que mais cresce, as oportunidades estão lá. Essa diversificação que o Brasil faz é correta. Além disso, mais da metade do que foi tarifado são exportações de filiais brasileiras de multinacionais americanas. Um exemplo é Caterpillar, que tem uma fábrica excelente em Piracicaba (SP), e exporta uma montanha de produtos para os EUA. Não tem nada de injusto. Em tratores também, inclusive aí no Sul, porque o Brasil tem custo competitivo.

Isso ajuda a entender porque o impacto na economia será baixo?

Há enorme consenso de que o impacto vai ser modesto no crescimento. As estimativas variam de 0,2 a 0,3 ponto percentual do PIB, que é muito pouco. Se íamos crescer 2,3%, podemos ficar em 2%. Ao mesmo tempo, o efeito nas empresas e setores tarifados é uma bomba. Porque 50% de tarifa não dá para repassar. Cada setor vai se virar de um jeito, alguns conseguirão vender para outros mercados, outros conseguirão colocar algo no mercado interno, e outros vão produzir menos.

Quando o pedido é cortado, a empresa tem a dívida, está fazendo o produto, mas não vai vender. É o pior castigo que pode ter, porque corta o oxigênio.

Existe segmento que pode vender aos EUA com tarifa de 50%?

Muito difícil. Alguns pedidos de café foram mantidos, ao menos no primeiro momento, para repor estoque mínimo. Mas é um caso isolado. Quem tem os 50%, por enquanto, parou. Todos tentam jeito, convencer importadores a usar o seu peso para tirar mais produtos da lista, como carne e café. Para a imensa maioria, será impossível. Tem conversa, também no café, para que europeus importem grão do Brasil, processem e exportem aos EUA. É uma acomodação, não uma solução.

É por isso que a ajuda era necessária?

Sim, no micro, o pacote se justifica. Ao fechar o negócio para exportar, a empresa brasileira faz um ACC (adiantamento de contrato de câmbio) no sistema bancário nacional. É o capital de giro com o qual inicia a produção e vai levar ao porto. Ao embarcar, se diz no jargão que o ACC é performado. Troca a nota cambial que recebe lá de fora para pagar o empréstimo em reais lastreado em dólar. Quando o pedido é cortado, a empresa tem a dívida, está fazendo o produto, mas não vai vender. É o pior castigo que pode ter, porque corta o oxigênio. Então, faz sentido a primeira parte do pacote, com crédito à exportação e garantia. Pode resolver o problema de liquidez enquanto procuram destino para seu produto.

É gasto fiscal direto, que teria, se o governo julga que deve fazer, de ser compensado com corte em outro lugar.

Tem uma parte que não faz sentido?

Sim, a que tem benefícios fiscais, que envolve o Reintegra. Tem um custo fiscal evidente, porque o governo vai devolver parte dos tributos pagos. Não tem característica de absoluta necessidade, caso do financiamento. É verdade que é temporária, até que entre em vigor a reforma tributária. E ao contrário de outros programas, como o Perse (criado na pandemia, em tese para o setor de eventos), que geraram uma passada de boiada. Ao menos o exportador é registrado em todas as áreas, não tem como entrar alguém que vende ao Exterior para pegar um benefício. Mas é gasto fiscal direto, que teria, se o governo julga que deve fazer, de ser compensado com corte em outro lugar.

A ampliação da garantia de crédito para exportação vai exigir gasto de R$ 4,5 bilhões. Era o momento de fazer?

Para pequenas e microempresas faz sentido. Talvez devesse ser só para esse grupo, não para todas. Temos uma política monetária muito restritiva. Uma empresa pequena ou média que perde uma exportação fica muito fragilizada. Mas o problema maior é no Reintegra, que é dinheiro na veia e não volta. Empréstimo tem de ser pago. Além disso, sabemos que o risco do Congresso ampliar bondades é enorme. Já vimos esse filme e não gostamos do final.