Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Respostas capitais

"Portas da negociação foram fechadas por decisões políticas", diz ex-secretário de Comércio Exterior

Fundador da MB Associados avalia que o pacote de ajuda aos afetados pelo tarifaço de 50% imposto por Donald Trump tem parte boa e outra nem tanto

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS