Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Perpetuidade do negócio
Notícia

Por que vetos à mãe de todas as boiadas são aposta no futuro do Brasil 

País que precisa definir sua vocação viu uma estrada se abrir com a necessidade de transição energética

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS