Por que vetos à mãe de todas as boiadas são aposta no futuro do Brasil 

Da umidade da Amazônia, vemo maior combustível para o agro. Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Ainda será necessária uma análise mais aprofundada para saber se as novas propostas entregam essa promessa, mas a decisão adotada com apoio da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, representa uma aposta no futuro do Brasil. Só terá de ser acompanhada da outra promessa: mais agilidade nos licenciamentos. É possível, nesse momento em que as prioridades de parte relevante do Congresso passam longe do interesse nacional, que as mudanças gerem uma nova batalha entre Executivo e Legislativo. Mas essa é daquelas que vale a pena entrar.

O país que precisa definir sua vocação viu uma estrada se abrir com a necessidade de transição energética. Mesmo com a humanidade andando dois passos à frente e um para trás nessa área, projetos baseados em energia limpa avançam. Até o governo do presidente que se elegeu pedindo mais perfuração de poços de petróleo (drill, baby, drill) teve o desplante de incluir o desmatamento entre os motivos para investigar o Brasil.

Garantir leis ambientais que protejam o ambiente é fundamental para pavimentar e avançar no caminho aberto pela falta de cuidado acumulada em mais de um século. O Brasil ainda tem pela frente uma COP em Belém cercada de desafios, da negociação de regras ao alojamento dos participantes. Teria outro problema, de legitimidade, se ocorresse no país que afrouxou regras ambientais, ainda mais a essa altura da mudança do clima.

A COP30 vai tratar de normas previstas pelo Acordo de Paris. Na pratica, o objetivo é limitar o aumento de temperatura do planeta a 1,5 grau centígrado em relação ao período pré-industrial. E, nos dois últimos anos, já passamos desse limite, o que surpreendeu até os mais rigorosos climatologistas. A consequência vem sendo testemunhada pelos gaúchos, que não por coincidência tiveram eventos meteorológicos muito severos acumulados em pouco mais de dois anos.

O maior combustível para o agronegócio, tanto o nacional quanto o gaúcho, cai do céu. Mas o regime de chuva que abastece os cultivos, inclusive nesta ponta de país, depende da preservação da Amazônia. Sem a umidade garantida pela floresta em pé, o carro-chefe da economia do Estado fica ameaçado.

Cuidar do ambiente com critério, não só no discurso, é crucial também para cumprir a prioridade de todas as empresas: a perpetuidade do negócio. Os bilionários Elon Musk (SpaceX) e Jeff Bezos (Blue Origin) estão tentando encontrar uma alternativa. Ao menos por enquanto, não existe planeta B.