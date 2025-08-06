Por que o presidente do BC negou "privatização do Pix"

Espera-se muito da palestra do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no dia seguinte ao da publicação da ata sobre a decisão de manter o juro em 15% ao ano. Inesperada foi a decisão de Galípolo adotar um compromisso que não estava na agenda: o de que o Pix não será privatizado.
— O Pix vai permanecer como uma infraestrutura pública digital, gerida pelo Banco Central. Essa decisão é essencial para garantir neutralidade, inclusão e concorrência justa — disse Galípolo.
Na terça-feira (5), durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, conhecido como "Conselhão", o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia feito manifestação semelhante:
— Não podemos nem sonhar, nem pensar, nem imaginar privatizar algo que não tem custo para cidadãos. Imaginar que vamos ceder à pressão de multinacionais que estão se incomodando com a tecnologia (...) está completamente fora de cogitação.
Mas quem falou em privatização, afinal? As declarações de Galípolo e Haddad sugerem interpretação das intenções com a abertura de investigação, por acusação de "prática desleal" pelo Representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês), a pedido de Donald Trump.
No final da "justificativa" para incluir o Pix na iniciativa, está escrito (leia todo o trecho sobre o meio de pagamento brazuca no final deste texto):
"O Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras, vantagens de seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo".
Ou seja, na visão do USTR de Trump, é um problema o Pix ter sido "desenvolvido pelo governo". Nessa ótica para lá de equivocada, uma "solução" poderia ser uma privatização. Claro, com a devida cobrança pelo serviço.
Por que o Pix incomoda os EUA
1. Conforme dados do BC, o Pix assumiu a liderança absoluta entre os meios de pagamento no terceiro trimestre de 2023. Os cartões de crédito, muitos dos quais de bandeira americana, ficaram em segundo lugar.
2. A rápida adesão dos brasileiros ao Pix barrou tentativas de pagamento via redes sociais, como era o plano do WhatsApp de começar pelo Brasil um sistema para enviar e receber dinheiro. O instrumento da Meta de Mark Zuckerberg – um dos donos de big techs presentes da posse de Trump – foi atropelado pelo sistema do BC, como a coluna registrou ainda em 2020.
O que diz o USTR sobre o Pix
- "De forma mais geral, as evidências indicam que esses atos, políticas e práticas podem prejudicar a competitividade de empresas americanas envolvidas em comércio digital e serviços de pagamento eletrônico, por exemplo, aumentando os riscos ou custos para empresas americanas, restringindo a capacidade dessas empresas de fornecer serviços ou se envolver em práticas comerciais normais, diminuindo a receita
e os retornos sobre os investimentos dessas empresas americanas, atribuindo maiores encargos regulatórios e custos de conformidade a essas empresas americanas ou criando vantagens para concorrentes nacionais brasileiros.
- Por exemplo, o Brasil impõe restrições excessivamente amplas à transferência de dados pessoais para fora do Brasil, inclusive para os Estados Unidos, que podem não levar em conta adequadamente os fins comerciais de rotina.
- Essas restrições podem impedir uma empresa de processar dados com segurança ou
fornecer serviços a partir de servidores americanos. Além disso, o Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras,
vantagens de seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo".