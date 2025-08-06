Por que o presidente do BC negou "privatização do Pix"

Ferramenta do BC passou todos os demais meios de pagamento ainda em 2023. Gustavo / stock.adobe.com

Espera-se muito da palestra do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, no dia seguinte ao da publicação da ata sobre a decisão de manter o juro em 15% ao ano. Inesperada foi a decisão de Galípolo adotar um compromisso que não estava na agenda: o de que o Pix não será privatizado.

— O Pix vai permanecer como uma infraestrutura pública digital, gerida pelo Banco Central. Essa decisão é essencial para garantir neutralidade, inclusão e concorrência justa — disse Galípolo.

Na terça-feira (5), durante reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, conhecido como "Conselhão", o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia feito manifestação semelhante:

— Não podemos nem sonhar, nem pensar, nem imaginar privatizar algo que não tem custo para cidadãos. Imaginar que vamos ceder à pressão de multinacionais que estão se incomodando com a tecnologia (...) está completamente fora de cogitação.

Mas quem falou em privatização, afinal? As declarações de Galípolo e Haddad sugerem interpretação das intenções com a abertura de investigação, por acusação de "prática desleal" pelo Representante de Comércio dos EUA (USTR, na sigla em inglês), a pedido de Donald Trump.

No final da "justificativa" para incluir o Pix na iniciativa, está escrito (leia todo o trecho sobre o meio de pagamento brazuca no final deste texto):

"O Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras, vantagens de seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo".

Ou seja, na visão do USTR de Trump, é um problema o Pix ter sido "desenvolvido pelo governo". Nessa ótica para lá de equivocada, uma "solução" poderia ser uma privatização. Claro, com a devida cobrança pelo serviço.

Por que o Pix incomoda os EUA

1. Conforme dados do BC, o Pix assumiu a liderança absoluta entre os meios de pagamento no terceiro trimestre de 2023. Os cartões de crédito, muitos dos quais de bandeira americana, ficaram em segundo lugar.

O que diz o USTR sobre o Pix

"De forma mais geral, as evidências indicam que esses atos, políticas e práticas podem prejudicar a competitividade de empresas americanas envolvidas em comércio digital e serviços de pagamento eletrônico , por exemplo, aumentando os riscos ou custos para empresas americanas, restringindo a capacidade dessas empresas de fornecer serviços ou se envolver em práticas comerciais normais, diminuindo a receita

e os retornos sobre os investimentos dessas empresas americanas, atribuindo maiores encargos regulatórios e custos de conformidade a essas empresas americanas ou criando vantagens para concorrentes nacionais brasileiros.

, por exemplo, aumentando os riscos ou custos para empresas americanas, restringindo a capacidade dessas empresas de fornecer serviços ou se envolver em práticas comerciais normais, diminuindo a receita e os retornos sobre os investimentos dessas empresas americanas, atribuindo maiores encargos regulatórios e custos de conformidade a essas empresas americanas ou criando vantagens para concorrentes nacionais brasileiros. Por exemplo, o Brasil impõe restrições excessivamente amplas à transferência de dados pessoais para fora do Brasil , inclusive para os Estados Unidos, que podem não levar em conta adequadamente os fins comerciais de rotina.

, inclusive para os Estados Unidos, que podem não levar em conta adequadamente os fins comerciais de rotina. Essas restrições podem impedir uma empresa de processar dados com segurança ou

fornecer serviços a partir de servidores americanos. Além disso, o Brasil também parece se envolver em uma série de práticas desleais com relação a serviços de pagamento eletrônico, incluindo, entre outras,

vantagens de seus serviços de pagamento eletrônico desenvolvidos pelo governo".