Por que o mercado financeiro está preocupado com impasse envolvendo bancos, Lei Magnitsky e STF

Indicadores mostram cenário com cautela aumentando. Isidro / stock.adobe.com

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

Com o mercado financeiro de olho em potencial impasse entre bancos, Lei Magnitsky e STF, cresce a preocupação com possível resposta mais contundente do governo americano.

Os movimentos da bolsa, em queda, e do dólar, em alta, reforçam o ambiente de cautela e incerteza quanto ao impacto de eventual novo capítulo no atrito entre Estados Unidos e Brasil.

Ainda na segunda-feira (18), logo após o ministro Flávio Dino decidir que as restrições judiciais estrangeiras unilaterais não têm validade imediata no Brasil, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil destacou que “nenhum tribunal estrangeiro pode invalidar as sanções".

Nesta terça-feira (19), Dino publicou novo despacho, mas não voltou atrás da decisão. Apenas esclareceu que as decisões de cortes internacionais, reconhecidas pelo Brasil, têm eficácia imediata no território nacional. Na prática, ele diferencia tribunais internacionais — mais abrangentes e calçados em acordos com vários países — de tribunais estrangeiros, que são órgãos específicos de outros países. Ele seguiu sem citar especificamente a Magnitsky, mas a decisão teria efeito sobre a lei americana.

O silêncio dos maiores bancos do país, que parecem encurralados entre a norma americana e o despacho de Dino e estudando os próximos passos e cenários, somado à falta de novo posicionamento do governo Trump, aumenta a apreensão no mercado.

De um lado, os mais pessimistas podem estimar possíveis punições a bancos que não acatarem sanções da Magnitsky. Isso poderia causar prejuízos incalculáveis, nesse momento, na operação de instituições de grande porte, pensando em um sistema financeiro internacional cada vez mais interligado. Do outro, existe espaço para uma análise de decisão sem impacto imediato, uma espécie de ato para marcar posição.

Independentemente do futuro efeito da decisão no sistema bancário do país, uma coisa é clara: o embaraço observado neste momento é mais um dos tantos ingredientes que aumentam as incertezas em torno dos efeitos da política dos Estados Unidos contra o Brasil.

E sabemos que a falta de previsibilidade é um dos fatores mais fortes para frear o crescimento da atividade econômica.