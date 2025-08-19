Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Compasso de espera
Análise

Por que o mercado financeiro está preocupado com impasse envolvendo bancos, Lei Magnitsky e STF

Movimentos da bolsa, em queda, e do dólar, em alta, reforçam ambiente de incerteza 

Anderson Aires

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS