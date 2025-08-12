Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Por que o dólar caiu para a faixa de R$ 5,30, a menor em um ano e dois meses

Dupla surpresa positiva com inflação, no Brasil e nos EUA, provoca leitura esperançosa de corte no juro lá e aqui 

