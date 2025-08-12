Por que o dólar caiu para a faixa de R$ 5,30, a menor em um ano e dois meses

Andrzej / stock.adobe.com

Com duas surpresas positivas na inflação, no Brasil e nos Estados Unidos, o dólar caiu ao valor mais baixo em 14 meses nesta terça-feira (12). A baixa expressiva de 1,06% levou a moeda americana para R$ 5,386, de volta ao patamar de R$ 5,30 não visto desde junho de 2024, portanto há um ano e dois meses. Cotação menor que essa, só a de R$ 5,3624 em 14 de junho de 2024.

Esse é um movimento virtuoso: um dos motivos para a desaceleração inflacionária no Brasil foi a baixa do dólar nos últimos meses. Agora, o resultado de alta menor de preços realimenta esse processo.

Os dados também animaram a bolsa, que saltou quase 1,7%, para o patamar de 138 mil pontos. Em 28 de julho, o Ibovespa havia recuado para apenas 132.123 pontos.

O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA subiu 0,2% em julho em relação ao mês anterior, desacelerando após alta de 0,3% de junho. Mas enquanto aqui o IPCA acumulado está em 5,23%, lá o CPI fica em 2,7% em 12 meses.

Durante o dia, vários economistas passaram a revisar para baixo suas projeções de inflação no ano calendário de 2025. O ASA, por exemplo, reduziu a estimativa do IPCA deste ano de 4,9% para 4,7%, e o de 2026 de 5% para 4,8%.