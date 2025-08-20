Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Homenagem aos gaúchos
Notícia

Por que o chocolate Garoto vai virar Guri pela segunda vez

Edição comemorativa estará disponível em pontos de venda do Rio Grande do Sul

Anderson Aires

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS