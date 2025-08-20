Por que o chocolate Garoto vai virar Guri pela segunda vez

O jornalista Anderson Aires colabora com a colunista Marta Sfredo, titular deste espaço.

O tradicional chocolate Garoto vai virar Guri a partir de setembro. A campanha é uma forma de homenagear a cultura gaúcha no mês em que se celebra a Revolução Farroupilha.

Desenvolvida pela agência gaúcha Bendito Design, a nova embalagem tem duas versões, nas quais é possível perceber desde símbolos do Estado, como o chimarrão, o cavalo crioulo, o quero-quero e as araucárias, até expressões típicas dos gaúchos.

A edição comemorativa vai estar nas prateleiras dos pontos de venda no Estado. A campanha é válida até os estoques acabarem. É a segunda vez que a Garoto faz uma embalagem alusiva aos gaúchos.

Na edição de estreia do Guri, realizada no ano passado, parte da renda obtida com as vendas teve como destino a ONG Habitat, para apoiar a reconstrução de moradias para 30 famílias afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul.

*Colaborou João Pedro Cecchini