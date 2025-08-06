Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Risco no radar
Análise

Por que o Brasil também está exposto a tarifa extra de 25% que Trump impôs à Índia

Ênfase da taxa "secundária" é em "compradores de energia" da Rússia, e 39,1% do óleo diesel importado por empresas nacionais de janeiro a junho foi russo

