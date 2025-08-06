Por que o Brasil também está exposto a tarifa extra de 25% que Trump impôs à Índia

Trump voltou a ameaçar a Índia por compras da Rússia. WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

No universo da família remunerada pelo contribuinte brasileiro que atua contra os interesses do país, poderia haver "reação" do governo de Donald Trump "a qualquer momento". O risco mais iminente, no caso absurdo de que essa ameaça se concretize, envolve extensão ao Brasil da "tarifa secundária" de 25% aplicada à Índia nesta quarta-feira (6).

Como a Índia já enfrentava taxa de 25% desde 1º de agosto, a partir de 27 de agosto passará ao total de 50% com a adicional e se juntará ao Brasil com a maior alíquota do mundo. Detalhe: até agora, Trump não aplicou qualquer tarifa diretamente à Rússia. E sim, os EUA têm comércio com o país de Putin, mesmo após as sanções impostas com a invasão da Ucrânia: em 2024, importaram US$ 3,3 bilhões, quase a metade disso em fertilizantes.

Ao menos, isso pode dar algum conforto aos que temiam "punição" porque o Brasil compra dos russos cerca de 26% desse insumo que vem do Exterior. Até por isso, Trump põe ênfase nos "compradores de energia" da Rússia. E veio da Rússia 39,1% do óleo diesel importado por empresas nacionais de janeiro a junho, o que eleva o risco de alguma aplicação adicional – sempre na irracionalidade que domina Trump e no oportunismo dos que ameaçam em seu nome.

Em 14 de julho, o presidente dos EUA havia afirmado que, se não houvesse acordo de paz entre Rússia e Ucrânia em 50 dias, imporia "tarifas secundárias" a países que compram produtos russos, porque estariam "financiando a máquina de guerra" russa. Em 29 de julho, encurtou o prazo para 10 dias, que vence na sexta-feira (8). Embora tenha sugerido que poderia chegar a 100%, Trump calibrou a punição extra para menos.

Na segunda-feira, Trump ameaçou a Índia com esse tipo de taxa, uma "inovação" em seu cardápio que já tem "recíprocas" – os 10% para a maioria dos países – e "punitivas" – para os com os quais os EUA têm maiores déficits e o Brasil. No dia seguinte, disse que uma reunião prevista para esta quarta-feira (6) seria decisiva para essa nova ação:

— Vamos tomar uma decisão sobre sanções a países que compram energia russa após a reunião de amanhã (quarta-feira) com a Rússia.

A mídia estatal russa confirmou uma reunião entre o presidente russo, Vladimir Putin, e o enviado especial dos EUA, Steve Witkoff, nesta quarta. Oremos, pois.

