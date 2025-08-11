Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

À espera
Análise

Por que o anúncio do pacote de ajuda aos exportadores está demorando tanto

 Ao pedir lista de possíveis perdas empresa por emprega, governo federal quer evitar conceder benefícios que se cristalizem, elevando a conta do chamado "gasto tributário"

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS