Por que o anúncio do pacote de ajuda aos exportadores está demorando tanto

Embora seja discutido há quase um mês, desde que a ameaça de tarifaço de 50% sobre o Brasil foi feita por Donald Trump, em 9 de julho, ainda não se conhecem em detalhes os pontos do "plano de contingência" do governo federal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, já deram vários sinais, mas sempre destacam ser um cardápio no qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai escolher medidas.

Ainda na quarta-feira passada (6), Haddad deu uma informação que sinalizava a demora ainda maior na apresentação oficial das medidas de ajuda aos exportadores. O presidente havia pedido uma lista do impacto da alíquota máxima aplicada por Trump por CNPJ, ou seja, empresa por empresa.

Depois, ficou claro, nas entrelinhas, que o governo quer evitar benefícios que venham a se cristalizar e elevar a já pesada conta de incentivos fiscais do Brasil, o chamado "custo tributário". Os dois ministros também acentuaram que teriam prioridade empresas menores e as que não têm alternativa de redirecionar vendas destinadas aos EUA para outros países. Como há uma reunião entre Lula e Alckmin marcada para as 17h desta segunda-feira (11), não se descarta um anúncio ainda hoje. Mas ninguém garante.

Há ao menos dois pontos considerados certos: linhas de crédito, provavelmente do BNDES, e compras governamentais de produtos alimentícios para absorver, por exemplo, pescados e frutas. Na perspectiva das empresas, a ajuda não seria efetiva sem ao menos outros dois elementos: alívio tributário e apoio na manutenção de empregos.

No primeiro caso, como as exportações são isentas de impostos, há acúmulo de créditos na cadeira produtiva. O mais pesado é o ICMS, que é estadual, mas também de IPI, PIS e Cofins, que são federais. No segundo, o próprio governo elevou expectativas ao chamar para conversar, além de empresas exportadoras, sindicatos de trabalhadores.

E embora no primeiro grupo o pedido seja para uma reedição das medidas de proteção ao emprego adotadas na pandemia, o governo tende a optar por formato diferente. Estariam na mesa duas possibilidades: um modelo adotado na recessão de 2015, chamado PPE, que inclui redução de jornada e de salário, com uso de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) para compensar a menor remuneração pelas empresas, e o Apoio Financeiro dado às empresas gaúchas na enchente. Nesse caso, o governo garante o pagamento de duas parcelas de um salário mínimo diretamente aos trabalhadores.





