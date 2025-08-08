Por que diminuiu o risco de que Brasil seja sobretaxado por comprar da Rússia

No ano passado, os EUA ainda compraram US$ 3,3 bi da Rússia. BEA / Reprodução

Apesar de reiterar ameaças verbais, os Estados Unidos sob Donald Trump ainda não aplicaram ao Brasil a "tarifa secundária" de 25% imposta à Índia na quarta-feira (6). Conforme relatos de empresários, esse risco teria diminuído. Como a decisão envolve o errático ocupante da Casa Branca, convém reforçar: embora agora a probabilidade seja menor, não significa garantia de que não aconteça.

O representante de negócios da Embaixada dos EUA, Gabriel Escobar, teria admitido a dependência do Brasil de produtos importados da Rússia, como óleo diesel e fertilizantes (veja detalhes no final deste texto). Essa compras não seriam vista, portanto, como uma "escolha" para "reforçar a máquina de guerra russa". É bom lembrar os os americanos seguem comprando produtos da Rússia, mesmo após as sanções impostas com a invasão da Ucrânia.

Nos dados do Escritório de Análise Econômica (BEA, na sigla em inglês), do governo americano, houve importação de US$ 3,4 bilhões de empresas russas em 2024, quase a metade em fertilizantes (veja reprodução acima).

Não que Trump precise de justificativas racionais para impor sobretaxas – sempre é preciso frisar que os EUA têm superávit com o Brasil –, mas seria muito difícil explicar que está punindo um país por algo que os americanos também fazem.

A dependência da Rússia

É russo 39,1% do óleo diesel importado por empresas nacionais de janeiro a junho deste ano. Cerca de um terço do consumo interno desse combustível depende de importação, porque não há capacidade interna de suprir toda a demanda. Investimentos para alcançar a autossuficiência não só são elevados, como pouco produtivos, o que inibe essa estratégia.

Vêm da Rússia cerca de 26% dos fertilizantes que o Brasil compra no Exterior. Desde a invasão da Ucrânia, o país discute como reduzir a forte dependência nessa área, porque 90% do consumo interno é suprido por importações, cerca de um terço das quais tem origem russa.

Leia mais na coluna de Marta Sfredo