Marta Sfredo

Marta Sfredo

Jornalista formada pela UFRGS e colunista de Economia em Zero Hora e GZH.

Reação inesperada
Análise

Por que bolsa teve forte alta mesmo com operação da PF na Faria Lima

Ações de empresas do segmento de produção e distribuição de combustíveis subiram, enquanto Reag, alvo de busca e apreensão, despencou 13,5%

Marta Sfredo

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS