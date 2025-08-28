Por que bolsa teve forte alta mesmo com operação da PF na Faria Lima

Mercado esperava recorde, mas índice desacelerou no fim do dia. Leandro Martins / Divulgação

A manhã começou com a Polícia Federal cumprindo 42 mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao mercado financeiro, mas a tarde se encerrou com forte alta na bolsa de valores. A alta ao redor de 1,4% levou o Ibovespa a 141,2 mil pontos, frustrando nos últimos minutos a expectativa de um novo recorde. Como assim? Pois é. Parte do inesperado resultado tem, sim, relação com a megaoperação contra o PCC e seus tentáculos na Faria Lima.

Ações de empresas do segmento de produção e distribuição de combustíveis tiveram altas significativas como a Ultra (dona da rede Ipiranga), que decolou 8,6%, a Vibra (operadora dos postos BR), que saltou 4,7% e a Cosan (dona da produtora de etanol Raízen e da rede Shell), que subiu 2,5%.

No extremo oposto, a Reag, até onde se sabe única empresa da Faria Lima com ações negociadas em bolsa que foi alvo de busca e apreensão, despencou 13,5%. Em comunicado, a empresa afirmou estar "colaborando integralmente com as autoridades" (veja íntegra abaixo).

Conforme analistas, decisiva mesmo para o bom desempenho do Ibovespa foi uma pesquisa eleitoral – até porque as empresas com maiores altas têm menor peso no índice. A AtlasIntel mostrou queda na aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em agosto, para 47,9%, depois da reação com o enfrentamento do tarifaço imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que havia elevado a avaliação positiva em julho para 50,2%.

Ah, e o dólar? Que dólar? A moeda americana andou de lado, com oscilação para baixo de 0,19%, para R$ 5,406.

Fato relevante

A REAG INVESTIMENTOS S.A. (“ Reag Investimentos ”) e a CIABRASF – CIA. BRASILEIRA DE SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. (“ CIABRASF ”, em conjunto com a Reag Investimentos, as “ Companhias ”), em cumprimento ao disposto no artigo 157, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e na Resolução CVM nº 44/2021, informam aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na data de hoje, estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em suas respectivas sedes no âmbito da Operação Carbono Oculto.

Trata-se de procedimento investigativo em curso. As Companhias esclarecem que estão colaborando integralmente com as autoridades competentes, fornecendo as informações e documentos solicitados, e permanecerão à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

As Companhias manterão seus acionistas e o mercado informados sobre o desenvolvimento dos assuntos objeto deste Fato Relevante.

São Paulo, 28 de agosto de 2025

